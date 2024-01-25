Спікерка МЗС каже, що 10 років тому Захід начебто привів до влади в Україні неонацистів та ідеологічних послідовників Бандери і Шухевича, які хочуть знищити все російське.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова порівняла Україну із Третім Рейхом, де дітей ведуть до школи під пісні, у яких начебто закликають вбивати росіян. Про це вона заявила в інтерв’ю виданню "Политика".

За словами Захарової, у 2014 році Захід начебто привів до влади в Україні неонацистів та ідеологічних послідовників лідера ОУН Степана Бандери і головнокомандувача УПА Романа Шухевича. На їх думку, українська влада хоче знищити все російське.

Спікерка МЗС каже, що в Україні дітей начебто ведуть у перший клас під пісні, у яких закликають вбивати росіян. Також вона порівняла Україну із Третім Рейхом, в якій нібито проводять смолоскипні ходи та спалюють книги.

Вона наголосила російським журналістам, що у РФ розслідують діяння "українських нацистів" у тому числі воєнні злочини. Зокрема, у Росії відкрито понад 4 тисячі кримінальних справ відносно 900 осіб.

За словами Захарової, російські суди ув’язнили на довготривалі терміни понад 200 українських військових. Також вона повідомила, що Росія не змінила свої цілі у війні проти України, та метою й надалі залишається "демілітаризація" та "денацифікація".

Спікерка МЗС стверджує, начебто РФ уражає високоточною зброєю обороні підприємства та військову інфраструктуру на території України, а російські військові начебто досягають успіхів на лінії фронту.

Нагадаємо, що це далеко не перші вислови Марії Захарової у сторону України та українського народу. Так, у липні минулого року спікерка заявила, що Україна перетворилася із самодостатньої на територію, що вимирає. Також вона заявляла, що український народ опинився у заручниках в англосаксів.

Окрім того, влітку минулого року вона прокоментувала удари по Бєлгородській області та сказала, що Україна хоче вбити якнайбільше росіян та про це нібито говорив сенатор США Ліндсі Грем.