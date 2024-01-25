"46-річний Зеленський виснажений, але ніколи не здасться Путіну", — режисер, знайомий із президентом

За словами Девіда Додсона, коли Україна стикається з постійними ракетними обстрілами, нестачею боєприпасів і хиткою підтримкою Заходу, він упевнений, що Зеленський прийме і цей виклик.

25 січня, коли президент України відзначає своє 46-річчя, американський режисер Девід Додсон заявив, що лідер воєнного часу як ніколи рішуче налаштований домогтися перемоги. Про це повідомляє The Sun.

Додсон, знайомий із Зеленським понад 16 років, сказав, що він "ніколи в житті не уникав боротьби". Зеленський у житті "на 100%" такий самий, яким світ бачить його на публіці. Доусон також сказав, що коли російські танки перетнули кордон у лютому 2022 року, він точно знав, що Зеленський буде битися.

Володимир Зеленський і Девід Додсон на знімальному майданчику

"Як і більшість українців, Вова має гідність, самоповагу і гордість <...> завжди збирався захищати свій дім, свою сім'ю і свій народ. Вова — люблячий, відданий своїй справі, працьовитий українець, який любить свою сім'ю, всю українську сім'ю, президентом якої він є", — сказав Додсон.

Він знайомий із Зеленським із 2008 року, коли вони разом працювали над комедією "Кохання у великому місті". Були й інші спільні проєкти, поки 2019 року Зеленський не став президентом.

"У багатьох відношеннях та молода людина 2008 року видається мені такою самою, як і зараз, але в іншому він сильно змінився. Сьогодні Вова виглядає фізично сильнішим, міцнішим, що, мабуть, відповідає людині, якій тепер доводиться нести цю ношу", — сказав режисер.

Володимир Зеленський і Девід Додсон

За його словами, Зеленський "ніколи не був тим, хто виголошує гучні промови чи заяви", натомість він обирав дію.

"Якщо потрібно було зробити щось термінове, він повністю присвячував себе справі. Дія — це мова Зеленського", — пояснив він.

За словами Додсона, тепер, коли Україна стикається з постійними ракетними обстрілами міст, нестачею боєприпасів і хиткою підтримкою Заходу, він упевнений, що президент прийме і цей виклик.

Нагадаємо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Зеленський не сподівається завершити війну в Україні у 2024 році.

Також повідомлялося, що, говорячи про катастрофу Іл-76 під Бєлгородом, Зеленський зазначив, що "росіяни грають із життями".