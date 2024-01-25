Зеленський не сподівається завершити війну в Україні у 2024 році, — Фіцо

Словацький прем’єр заявив, що спитав керівництво України про плани на майбутнє. Йому нібито відповіли, що окрім війни інших планів немає.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що до 2025 року розвитку у війні не буде. Про це під час пресконференції у Берліні 24 січня заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина не вірить у завершення "конфлікту в Україні" військовим шляхом. Словацький чиновник розповів, що спитав київських колег, які у них плани.

"Відповідь була одна: війна, інших планів немає", — передав Фіцо.

Він наголосив, що підтримує будь-які мирні ініціативи, які існують.

"Сьогодні я навіть підтримав ініціативу президента Зеленського, хоча, звісно, ​​можна сумніватися в здійсненності цього плану", — зауважив прем’єр.

Фіцо розповів, що також запитав Зеленського про те, як він бачить розвиток війни в Україні.

"Він сказав, що він заморожений і, швидше за все, не буде значного прогресу цього року, у 2024 році. Готуються до 2025 року", — передав прем’єр-міністр Словаччини.

З його слів, тоді виникає запитання, яких змін очікувати наступного року, якщо конфлікт заморожений.

"Єдина зміна полягатиме в тому, що ми матимемо набагато більше жертв і набагато більше смертей. Це моє переконання, і я висловлю свою позицію публічно", — заявив словацький політик.

Він підкреслив, що війна — не вихід. Водночас прем’єр підтвердив, що Словаччина хоче допомогти Україні.

"Але я суверенний словацький політик, і в мій обов’язок не входить розповідати те, що розповідають політики у великих країнах лише тому, що вони це розповідають", — додав Фіцо.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякав, що Україна має віддати тимчасово окуповані території Росії. Також він казав, що Київ нібито перебуває під впливом США.

Окрім того, Фіцо заявляв про те, що Словаччина не підтримує шлях України до НАТО. Водночас вступ країни в ЄС, з його слів, став би основою для третьої світової війни.