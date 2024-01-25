"Дві різні стратегії": не всі друзі України вважають Путіна злом, — Кулеба

За словами українського дипломата, деякі союзники кажуть, що глава Кремля просто зробив серйозну помилку, за яку він сам буде потім розплачуватися. Такий підхід не влаштовує Київ.

Деякі українські союзники досі не усвідомили, що російський президент Володимир Путін є абсолютним злом. Це одна з проблем, яка існує сьогодні. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Affairs.

За його словами, зараз існує дві концептуальні проблеми, які необхідно вирішити. Перша стосується ставлення партнерів до очільника Кремля, який продовжує війну проти України.

"Навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке повинно бути усунуто як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ", — заявив Дмитро Кулеба.

Також у МЗС додали, що Україна пам'ятає абсолютно всі випадки, коли намагалася домовитися з Росією та перезавантажити відносини. Це нібито мало умиротворити її та залучити до співпраці, щоб вирішити конфлікт. У результаті всі вони провалилися.

"І друге концептуальне питання, з яким ми все ще стикаємося, — це лінія на те, що Росія не повинна виграти цю війну. Ми з першого дня говорили, що правильніше було б сказати, що Україна повинна виграти цю війну. Тому що Україна повинна виграти цю війну, а Росія не повинна виграти цю війну. Це також дві різні стратегії", — продовжив Дмитро Кулеба.

Водночас український дипломат заявив, що після 24 лютого Захід зробив багато видатного і чудового, однак якби була інша концепція, він зміг би зробити набагато більше.

Зараз уже абсолютно очевидно, що домовлятися з Володимиром Путіним абсолютно неможливо, як і умиротворити його.

"Стратегія має бути дуже простою, заснованою на тому, що ми вже обговорювали. Військовим, політичним та економічним шляхом поставити його в ситуацію, коли він сам піде на варіант збереження обличчя. І коли я кажу "варіант збереження обличчя", це означає, що завдяки своїм пропагандистським інструментам він зможе продати власному народу будь-яке рішення", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що КНДР виявилася ефективнішим партнером для РФ, ніж друзі для України, про що заявив Дмитро Кулеба. За його словами, Києву критично не вистачає зброї, і це коштує життя багатьом військовим. Також він розкритикував партнерів за те, що вони "тонуть у дискусіях", коли потрібно "плисти".