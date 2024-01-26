В ООН відреагували на падіння Іл-76 у Білгородській області (відео)

На думку заступника генсека ООН Розмарі Дікарло, падіння російського літака Іл-76 слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну.

В ООН прокоментували падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області Російської Федерації. В організації вважають, що інцидент потрібно сприймати в контексті війни в Україні. Про це сказала заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло в рамках засідання Радбезу ООН 25 січня.

"За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли перебувати ракети для російської військової системи", — сказала Дікарло.

За словами заступника генсека ООН, падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває. Вона також згадала про те, що Київ закликав до проведення міжнародного розслідування інциденту.

Засідання Радбезу ООН

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня росЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Російські журналісти заявили з посиланням на Міноборони Росії, що на борту нібито могли перебувати українські військовополонені, яких везли на обмін.

Зі свого боку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Іл-76, який упав у Бєлгородській області, раніше доставляв озброєння російським військам.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР з'ясовує долю військовополонених. Він також сказав, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

У Білому домі заявили, що США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76 перебували українські полонені.