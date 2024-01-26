Росія під час обстрілів давно не застосовувала ракети "Калібр": у чому причина, — Гуменюк

Окупанти можуть зазнавати складнощів з обслуговуванням ракетних систем, які зумовлені проблемами з логістикою та інфраструктурою, що зосереджені в Криму.

Збройні сили РФ відносно тривалий час не використовували ракети "Калібр" під час нанесення ударів по Україні. Це пов'язано зі складністю обслуговування цього виду озброєння, а також із логістичними проблемами у росіян. Про це 26 січня розповіла в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідкісне. Але є розуміння, що вони справді відчувають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, — заявила Гуменюк.

За її словами, ці складнощі зумовлені логістикою та інфраструктурою, яка зосереджена в Криму. При цьому самі ракетоносії базуються в Новоросійську, оскільки російське командування прагне зберегти кораблі.

Тим часом перебування російських кораблів на чергуванні свідчить про те, що "Калібри" можуть бути застосовані, і в який момент це може статися вірогідно прорахувати не можна.

Гуменюк наголосила, що українцям потрібно бути напоготові, оскільки окупанти, які тримають кораблі в Чорному морі й не завдають поки що ударів "Калібрами", намагаються приспати пильність, а потім завдати підступного удару.

"Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", — підсумувала вона.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп у грудні зазначив, що Україна змогла створити небезпечні умови для дислокації Чорноморського флоту РФ поблизу Криму. Однак говорити про те, що кораблі противника не зможуть запускати ракети "Калібр" з акваторії Новоросійська, трохи далі від Криму, було б неправильним.