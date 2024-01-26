Став сміливим завдяки Путіну: Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну" провокацію, — NYT

За даними ЗМІ, у Вашингтоні стривожені через риторику лідера КНДР. Американські чиновники не думають, що він наважиться на розв’язання повномасштабної війни, але очікують на удари.

Перехід лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до відкритої ворожості викликає тривогу в офіційних осіб США. Однак це не свідчить про те, що він почне повномасштабну війну. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 25 січня.

Неназвані чиновники США переконані, що більш жорстка лінія керівництва КНДР є "частиною схеми провокацій", і його заяви слід сприймати серйозно. Однак безпосереднього ризику війни у Вашингтоні не передбачають.

Припускається, що Кім Чен Ин може завдати "смертоносних" ударів так, щоб уникнути швидкої ескалації конфлікту. Раніше вже подібні провокації траплялись. Тоді були жертви серед військових та цивільних, але після взаємних обстрілів країни не розпочали війну.

Офіційні особи США підозрюють, що лідер Північної Кореї "почуває себе сміливим" завдяки посиленню партнерства з Кремлем. Проте американські відомства не виявили жодних конкретних ознак, що КНДР готується до бойових дій або великої війни.

Один з неназваних чиновників зазначив, що постачання північнокорейських артснарядів та балістичних ракет у РФ також свідчить, що Кім Чен Ин зараз не налаштований на війну. Якби він планував велику військову операцію, запаси зброї накопичували б, а не продавали.

Водночас, ймовірно, лідер КНДР впевнений у своїй змозі контролювати будь-яку ескалацію. Він зміцнив свою військову та дипломатичну позицію, але у Вашингтоні сумніваються, що наважиться ризикнути режимом. Північнокорейські військові вдосконалили виробництво балістичних ракет завдяки їх випробуванням, сам Кім Чен Ин налагодив відносини з лідером РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у Bloomberg проінформували, що дружба з Путіним стала новою причиною для Кім Чен Ина не починати війну. Агресія Росії проти України допомагає Північній Кореї у розвитку власної економіки.

Також у Bloomberg повідомляли, що Путін надсилає сигнали США про свою готовність почати мирні перемовини.