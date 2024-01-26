Eurofighter і F/A-18 "посунули" F-35: чому новітні літаки не використовують проти хуситів

Королівський флот Великої Британії не направив свої авіаносці в Червоне море, можливо, за рішенням уряду. Військові повідомили, що це недоцільно, проте експерти назвали іншу причину.

Коаліція країн проводить військову операцію в Червоному морі, завдаючи ударів по об'єктах єменських хуситів. При цьому застосовуються літаки Eurofighter Typhoon FGR4 і F/A-18E/Fs Super Hornet, але не новітні багатоцільові винищувачі F-35, що викликало подив серед колишніх політиків і військових Великої Британії. Про ймовірні причини такої ситуації розповіли оглядачі The EurAsian Times.

Британія не направила авіаносці

У публікації йдеться про те, що відмова Великої Британії 23 січня відправити один зі своїх авіаносців вартістю 3,5 млрд фунтів стерлінгів до Червоного моря була зустрінута з тривогою колишніми міністрами оборони і головнокомандувачами Королівського флоту. У недвозначних виразах вони нарікали на те, що Британія для нанесення авіаударів по повстанцях у Ємені досі покладається на винищувачі Королівських ВПС, які літають за 3 000 миль від своєї бази на Кіпрі.

"Наші літаки використовували високоточні бомби Paveway IV для завдавання удару по численних цілях на двох військових об'єктах на околицях аеродрому Сани", — йдеться в заяві британського Міноборони.

Винищувач F/A Super Hornet

На відміну від цього, Сполучені Штати розмістили свої авіаносці в регіоні з моменту початку бойових дій у Газі в жовтні минулого року. Для нанесення авіаудару по хуситах 20 січня США використовували свої F/A-18E/Fs Super Hornet, що злетіли з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower.

Коментарі британських військових

Однак розкішні британські авіаносці класу Queen Elizabeth, нібито побудовані для того, щоб дозволити Великій Британії контролювати моря, залишилися пришвартованими в Портсмуті. Причому жоден із кораблів не наближався до зони бойових дій з моменту вступу в стрій.

Автори матеріалу звернулися за офіційними коментарями. У відповідь віцеадмірал Шекхар Сінха сказав, що Червоне море не є відкритим, тому в обмеженому просторі розгортання авіаносця не є розумним тактичним рішенням.

"Крім того, в умовах заворушень в усьому світі краще тримати авіаносці в такому місці, де вони можуть використати перевагу гнучкості та передислокуватися на нові театри військових дій. У Великої Британії є варіанти розгортання з баз союзників по НАТО, тому питання про небажання не стоїть", — зазначив воєначальник.

Флот опинився в неготовності

Тим часом за деякими даними, причина небажання Великої Британії полягає в тому, що високопоставлені чиновники в уряді заблокували рекомендацію Королівського флоту щодо вирушення авіаносця. Реакція з боку військових не змусила на себе чекати.

"Я вважаю незвичайним, що ми не послали авіаносець. Як і у випадку з HMS Queen Elizabeth або HMS Prince of Wales, ми могли б зробити набагато більш значний внесок. Замість цього ми змушені літати за тисячі миль на Кіпр і назад і скидати суворо обмежену кількість боєголовок за великі гроші", — підкреслив адмірал лорд Вест.

Британський авіаносець HMS Queen Elizabeth

З цього питання висловився і відставний командор Ашок Біджалван. За його словами, британські авіаносці просто перебувають не в належному технічному стані для подібних операцій.

"У 2022 році на "Принце Уельському" сталася незвичайна поломка гребного вала правого борту. Королівський флот, можливо, не захоче, щоб подібний інцидент поставив під загрозу їхню операцію", — підсумував він.

Нагадаємо, 19 січня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян Фаріду Закарія заявив, що атаки його союзників на Близькому Сході не припиняться доти, доки Ізраїль не завершить війну з угрупуванням ХАМАС у секторі Газа.