Бойовики "Хезболли" вперше застосували поставлені Іраном ракети Almas (відео)

Іранський комплекс, який використовують терористи, фактично є копією ізраїльського ПТРК Rafael Spike-MR з дальністю ураження до 8 км.

Бойовики підтримуваного Іраном збройного угруповання "Хезболла" використали нову іранську протитанкову керовану ракету (ПТКР) під час нападу на прикордонну заставу ізраїльтян. Йдеться про боєприпас Almas — це клон ізраїльського ПТРК Rafael Spike-MR. Про це 26 січня повідомили в Defence Blog.

На каналі військового журналіста Бабака Тагвае опубліковано відео застосування ПТКР на півдні Лівану, метою якої став прикордонний пост Армії оборони Ізраїлю.

На кадрах зображено запуск ракети, її стрімкий зліт і траєкторію польоту до ізраїльського посту спостереження, розташованого на схилі гори вздовж лівано-ізраїльського кордону.

Що відомо про ракету

Згідно з інформацією порталу TRADOC, Almas — це протитанкова ракета класу "земля-земля", яка використовує дротове та інфрачервоне (ІЧ) наведення і працює за принципом "вистрілив і забув".

Almas оснащена тандемною боєголовкою, передня боєголовка розташована відразу за головкою самонаведення в носовій частині ракети. Дальність її дії становить до 8 км.

Фактично ця ПТКР являє собою перероблену копію ізраїльської протитанкової керованої ракети Spike. Вважається, що ця система озброєння була розроблена шляхом реінжинірингу ракет Spike, які потрапили до рук "Хезболли" під час конфлікту з Ізраїлем у 2006 році.

Згодом ці ракети відправили в Іран для аналізу і повторення. Ракету Almas представили 2021 року, і наразі у виробництві перебувають два переносні варіанти — повітряний і наземний.

Раніше повідомлялося, що за даними журналістів Reuters, в арсеналі ліванського угруповання "Хезболла" є російські протикорабельні ракети "Яхонт". Це озброєння може становити загрозу для американських кораблів, які розгорнуті в Середземному морі.