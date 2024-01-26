Мілей анонсує масштабну модернізацію аргентинської армії: що відомо

Попри обмежені фінансові можливості аргентинська армія хоче покращити можливості реагувати на кризи та оновити техніку.

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей анонсував модернізацію збройних сил, зокрема на сухопутному компоненті. Про це повідомляє Army Recognition.

Аргентинська армія потребує оновлення, тому у 2024 році країна буде модернізувати сухопутні сили.

Бронетехніка

Ключовим проєктом армії буде модернізація середніх танків VC TAM 2C-A2. Наприкінці 2023 року на тендері перемогла ізраїльська компанія IMPSA, яка буде встановлювати нові компоненти на машини.

Танк VC TAM 2C-A2

Змін зазнають й бойові машини піхоти. Аргентина розглядає придбання Guardian від Iveco або ж альтернативні БМП від General Dynamics або Norinco. Планується придбати 209 бойових машин на суму 320 млн доларів США.

Авіація

Повітряна компонента може поповнитись вертольотами загального призначення на заміну нинішнім SA-330 Puma і SA-332 Super Puma. Їх планують замінити моделями DA-62 MPP для спеціальних місій та моделями Airbus Helicopters і PZL Mielec.

Артилерія та ППО

Також армія розглядає можливість модернізувати САУ та протиповітряну оборону. Програма передбачає модернізацію САУ VCA 155-мм калібру. Також Аргентина хоче придбати нові радари для покращення ППО та вдосконалити автоматизовану систему управління вогнем польової артилерії SATAC.

У підсумку автори резюмують, що наміри Аргентини демонструють бажання посилювати власні сили у відповідь на сучасні виклики попри обмеження фінансів та матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, 10 січня президент Аргентини висміяв Організацію обʼєднаних націй.

29 грудня Мілей відмовився від вступу Аргентини до БРІКС.