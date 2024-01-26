"Там колосальні руйнації": у Харкові перейменували обстріляну РФ вулицю Пушкінську, — мер

За словам міського голови Ігоря Терехова, зміна назви цього топоніма є знаковою для міста. Відтепер вулиця носитиме ім’я українського філософа Григорія Сковороди.

У Харкові перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками, зокрема вулиця Пушкінська, яка постраждала від атак окупантів, відтепер називається вул. Григорія Сковороди. Про це повідомили в Харківській міській раді в Telegram.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради, яка відбулася в пʼятницю, 26 січня. За словам міського голови Ігоря Терехова, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", — зазначив Ігор Терехов.

За рішенням міськради перейменували ще низку вулиць, провулків і майдан:

вул. Короленка — на вул. Миколаївську;

вул. Омську — на вул. Бахмутську;

вул. Хабарова — на вул. Хладопромівську;

вул. Псковську — на вул. Трускавецьку;

майдан Першого Травня — на майдан Іподрому;

вул. Волзька — на вул. Пирятинську;

вул. Дагестанська — вул. Синевирською;

пров. Пермський — пров. Луцьким;

вул. Пожарського — вул. Комунальників;

вул. Смоленська — вул. Мукачівською;

пров. Ніколаєва — пров. Олешківським;

вул. Ромена Роллана — вул. Леся Курбаса;

пров. Адиґейський — Олега Гуцола;

вул. Бородинівська — Юрія Пояркова;

пров. Балашовський — Івана Лєщєнкова;

вул. Кокчетавська — Сотника Костюченка;

вул. Уральська — Івана Щоголєва;

пров. Чкалова — Сергія Пархоменка.

Вулиця Григорія Сковороди (колишня Пушкінська): що відомо

Вулиця Григорія Сковороди — це одна з центральних вулиць Харкова, довжина якої складає 5 кілометрів. Пролягає вулиця від майдану Конституції до району, що примикає до іподрому біля Центрального парку.

Перша назва вулиці — Велика Німецька (1804). Із 13 травня 1899 року по 26 січня 2024 року була названа на честь російського поета Олександра Пушкіна, однак 26 січня 2024 року перейменована на честь українського філософа, поета, педагога Григорія Сковороди.

Нагадаємо, увечері 23 січня Збройні сили Російської Федерації втретє за добу здійснили обстріл Харкова. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, унаслідок атаки постраждали семеро людей.

Також уранці 23 січня ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. За даними глави ОВА Олега Синєгубова, унаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок.

Через кілька годин окупанти ще раз атакували Харків. Чотири влучання було зафіксовано в передмісті. Було пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. В іншому районі ЗС РФ зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет також влучила в газопровід.