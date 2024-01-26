"Це просто фурор": новий дрон ЗСУ знищив станцію перешкод Р330Ж у Херсонській області (відео)

У чергового нововведення українських інженерів поки тільки кодова назва, але він уже знищив на передовій і гаубицю Д30. Подробиці нового літального апарату не розкриваються.

Українські захисники знищили станцію перешкод Р330Ж і Д30 в районі Челбурди Херсонської області за допомогою нового дрона української розробки. Про це повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Безпілотник із кодовою назвою — "Пі**дюк" — застосувала група "Грома" Романа Костенка.

Повідомляється, що це чергове нововведення українських інженерів, але подробиці нового літального апарату поки що не розкриваються. За словами автора публікації, це "найкраще, що за останній час чув і бачив".

"Я не знаю хто і як придумав цю назву, але це просто фурор", — ідеться в пості.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, після пожежі та удару українських дронів у Туапсе єдиний НПЗ на чорноморському узбережжі РФ зупинив роботу.

Також повідомлялося, що пілоти FPV-дрона ЗСУ завдали удару по двох російських військових, які побилися в кущах.

Керівник БФ Dignitas Любов Шипович розповіла, що українці шикуються в черги, щоб збирати дрони для ЗСУ. Охочих понад 10 тисяч. За словами Шипович, 80% безпілотників "кустарного" виробництва виходять задовільної якості та можуть завдавати шкоди техніці та живій силі ЗС РФ.