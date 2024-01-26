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"Це просто фурор": новий дрон ЗСУ знищив станцію перешкод Р330Ж у Херсонській області (відео)

Олександр Флоранський
Фото: Скрін відео | Новий дрон ЗСУ

У чергового нововведення українських інженерів поки тільки кодова назва, але він уже знищив на передовій і гаубицю Д30. Подробиці нового літального апарату не розкриваються.

Українські захисники знищили станцію перешкод Р330Ж і Д30 в районі Челбурди Херсонської області за допомогою нового дрона української розробки. Про це повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Безпілотник із кодовою назвою — "Пі**дюк" — застосувала група "Грома" Романа Костенка.

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Повідомляється, що це чергове нововведення українських інженерів, але подробиці нового літального апарату поки що не розкриваються. За словами автора публікації, це "найкраще, що за останній час чув і бачив".

"Я не знаю хто і як придумав цю назву, але це просто фурор", — ідеться в пості.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, після пожежі та удару українських дронів у Туапсе єдиний НПЗ на чорноморському узбережжі РФ зупинив роботу.

Також повідомлялося, що пілоти FPV-дрона ЗСУ завдали удару по двох російських військових, які побилися в кущах.

Керівник БФ Dignitas Любов Шипович розповіла, що українці шикуються в черги, щоб збирати дрони для ЗСУ. Охочих понад 10 тисяч. За словами Шипович, 80% безпілотників "кустарного" виробництва виходять задовільної якості та можуть завдавати шкоди техніці та живій силі ЗС РФ.