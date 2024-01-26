Підозрюють у вбивствах мирних жителів у Бучі: військовий РФ "всиновив" дитину з України

Окупант Віктор Філонов — військовослужбовець "зі стажем", який планує виховати 7-річного Олега "патріотом Росії". Його внесли до бази "Миротворця" та підозрюють у численних злочинах на українській території.

У місті Псков Російської Федерації сім'я окупанта Віктора Філонова, якого внесли до бази "Миротворця", усиновила 7-річного хлопчика Олега, котрий був незаконно вивезений з тимчасово окупованої території України. Про це повідомляє "Комсомольская Правда в Пскове".

Хлопчика вивезли з Донеччини до дитбудинку у Псковській області

У російському виданні заявляють, що батьки хлопчика Олега загинули на Донеччині, а дитину разом з іншими сиротами нібито "було вивезено з-під обстрілів у 2022 році". До усиновлення 7-річний Олег утримувався у Великолуцькому дитячому будинку, що у Псковській області.

"І хоча життя у Великолуцькому дитячому будинку було незрівнянно краще за страшні роки, проведені на обстрілюваному Україною Донбасі, Олег, звичайно ж, сподівався якось знайти сім'ю. Свою власну, справжню. Так і сталося", — пишуть журналісти.

Незаконне всиновлення 7-річного Олега з України: деталі

"Приїхали через тиждень, відчиняються двері, йому кажуть: "Олеже, до тебе приїхали", він повертається і біжить до нас, обіймає, кричить: "Батьки приїхали!"… Все зрозуміло, це наша дитина, треба забирати", — розповідає дружина окупанта Марія Філонова.

У виданні зазначають, що хлопчика забрали у Псков, де його, за словами Філонової, відправили у "корекційну школу", аби "підтягнути знання".

Філонови неодноразово були на передовій

Як запевняють російські журналісти, перші роки життя Олега нібито пройшли під регулярним обстрілом, однак Філонови "були готові до цього", адже самі неодноразово їздили на передову та "знають, яке там життя".

"Це дуже важко. А мій чоловік — учасник СВО, він чудово знає, що таке обстріли, сам рятував цих жінок та дітей, та евакуював. Тому ми дуже раді, що наш малюк звідти, і він більше ніколи цього не побачить і не почує", — каже Марія Філонова.

Що відомо про Віктора Філонова

У російському виданні зазначають, що Віктор Філонов — військовослужбовець "зі стажем", який планує виховати Олега "справжнім чоловіком" та "патріотом Росії".

"Після цього вже ти любитимеш свою країну так само, як свою родину, і вже для країни зможеш зробити багато всього корисного", — звертається до Олега Віктор Філонов.

В Україні Філонова підозрюють у вбивствах мирних жителів у місті Буча у лютому-березні 2022 року. Окупанта внесли до бази "Миротворця".

"Професійний вбивця, мародер і кат. У складі 234 ДШП у лютому-березні 2022-го прийняв участь у вбивствах та терорі мирних громадян м. Бучи, м. Бородянки та ін. містах та селах України", — йдеться на сайті Центру.

Філонов у базі "Миротворця"

Нагадаємо, 26 жовтня уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла, що всиновила українську дитину з окупованого Маріуполя Донецької області.

Раніше повідомлялося, що російський депутат, лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов у серпні 2022 році удочерив 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко, яку вивіз з Херсонської області.