Втричі потужніші за Хіросіму: США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю в Британії, — ЗМІ

У 2008 році США вивезли ядерні ракети з Великої Британії, вирішивши, що загроза холодної війни з боку Москви знизилася.

Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. Це може статися вперше за останні 15 років на тлі зростання загрози з боку РФ. Про це йдеться в документах Пентагону, з якими ознайомився The Telegraph.

В урядових контрактах для нового об'єкта зазначено, що на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку розмістять ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

США вивезли ядерні ракети з Великої Британії 2008 року, вирішивши, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася. Такий крок відбувся після попереджень про те, що країнам НАТО необхідно підготувати своїх громадян до війни з РФ.

Минулого тижня високопоставлений військовий чиновник НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що громадяни мають бути готовими до тотальної війни з РФ у найближчі 20 років, для чого знадобляться масштабні зміни в їхньому житті.

Генерал сер Патрік Сандерс, начальник Генштабу британської армії, зі свого боку, попередив, що в разі війни з РФ Великій Британії знадобиться загальна мобілізація, оскільки армія занадто маленька.

Повернення американської зброї до Великої Британії проводять у межах комплексної програми НАТО з розвитку та модернізації ядерних об'єктів у відповідь на напруженість у відносинах із Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Реакція Кремля

Росія заявила, що розміщення американської зброї у Великій Британії буде розглядатися Москвою як "ескалація", тож варто чекати відповідних контрзаходів. Крім війни в Україні, Захід стикається з погрозами з боку Ірану і Північної Кореї, які останніми роками стали ближчими до Москви.

Нагадаємо, що в РФ хочуть імітувати ядерний вибух за допомогою "секретної технології".

Також повідомлялося, що співробітник Defense Express Валерій Рябих назвав такий пристрій звичайним навчальним засобом. За його словами, його створювали на основі дизельного пального, газу та із застосуванням фосфору.