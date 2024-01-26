У РФ заявили про створення нового імітатора ядерного удару: експерт розкрив причини (відео)

За словами представника Defense Express Валерія Рябих, представлений противником пристрій є звичайним навчальним засобом. Вони його створюють на основі дизельного палива, гасу та із застосуванням фосфору.

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У Росії заявили, що вони змогли створити новий імітатор ядерного вибуху, який нібито має допомогти армії окупантів тренуватися. Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо.TV" розповів, що він із себе представляє.

За його словами, імітатор ядерного вибуху був винайдений дуже давно і Радянський Союз свого часу володів цими технологіями. Відповідно, це може свідчити про те, що Росія втратила ці розробки і вичерпала свої запаси, тому була змушена повернутися до старих креслень.

"Насправді це звичайний навчальний засіб. А противник використовує подібну новину у двох ракурсах. Насамперед, звісно, з метою інформаційного впливу, що в РФ готуються до ядерного протистояння. А по-друге, що вони здатні виготовити таку штуковину. Слід зазначити, що всі, хто навчався як мінімум у військових училищах за радянських часів, пройшли через навчання з використанням подібних засобів. Тут нічого такого немає", — заявив Валерій Рябих.

Окремо військовий експерт додав, що такий пристрій збирають на основі дизельного пального, гасу та із застосуванням фосфору.

Головна мета імітатора — показати видимість ядерного вибуху та основних його чинників, серед яких: світлове випромінювання, ударна хвиля, а також формування так званого ядерного гриба висотою не менше ніж один кілометр, щоб була можливість за цим спостерігати з відстані до 30 кілометрів.

"Ця імітація робиться під час навчань для відпрацювання дій підрозділів в умовах застосування ядерної зброї. Те, що вони зараз повернулися до винаходу, який уже давно був винайдений, це свідчить про те, що до цього вони втратили ці технології, які були в Радянському Союзі, закінчилися ті майже нескінченні запаси, тому й вирішили підняти старі креслення, щоб зробити нове", — підсумував Валерій Рябих.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що в РФ нібито розробили новий метод імітації наближення атомної бомби. Найближчим часом противник планує провести кілька послідовних військових навчань із використанням нової технології моделювання ядерної війни.