У Росії мають намір зімітувати ядерний удар: як це виглядає технічно (відео)

У росіян залишилися радянські розробки — ИУ-59 та ИАБ-500, які здатні відтворювати фізичні ефекти ядерного вибуху, такі як інтенсивне світлове випромінювання, потужна вибухова хвиля і грибоподібна пилова хмара.

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Британські журналісти У Росії в рамках військових навчань мають намір зімітувати ядерний вибух із застосуванням секретних технологій. І хоча технічні подробиці цієї "революційної розробки" поки що не розголошуються, у неї є два попередники радянської епохи — ИУ-59 і ИАБ-500. Про технічні деталі російського проєкту розповіли 25 січня оглядачі Bulgarian Military.

У матеріалі згадуються фахівці Військової академії матеріально-технічного забезпечення імені Хрульова, які запатентували унікальний симулятор ядерного вибуху. Ця передова технологія здатна імітувати практично всі аспекти детонації атомної бомби, за винятком випадання радіоактивного випромінювання.

Експерти вважають, що якщо російські військові зацікавлені в подібних проєктах, значить бачать у них певну перспективу.

"Росіяни дійсно володіють радянськими симуляторами ядерного вибуху. Вони слугують для Кремля нешкідливим способом продемонструвати свій ядерний потенціал, не вдаючись до горезвісної "червоної кнопки". Отже, можна стверджувати, що росіяни бачать у цьому підході значні перспективи.

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Згідно із загальнодоступними джерелами, у колишньому Радянському Союзі та сучасній Росії, ймовірно, були або все ще є імітатори ядерного вибуху щонайменше двох типів — ИАБ-500 та ИУ-59. Вони спроєктовані таким чином, щоб відтворювати фізичні ефекти, які зазвичай асоціюються з атомною бомбою, як-от інтенсивне світлове випромінювання, потужна вибухова хвиля і грибоподібна пилова хмара.

Тим часом 2020 року було показано кадри катапультування ИАБ-500 з літака Су-30СМ. Пристрій створено для імітації тактичної авіаційної ядерної бомби РН-24. У загальних рисах — це масивний паливний бак у формі авіаційної бомби, заповнений сумішшю рідкого палива — 75% дизельного пального, 25% авіаційного пального, і частинки червоного фосфору.

Під час вибуху з'являється вогняна куля діаметром 90-120 метрів, що світиться протягом 3,5 с, і грибоподібна хмара висотою до 1 кілометра, видима з відстані до 30 км.

Що стосується ИУ-59, то відомі лише деякі деталі. Пристрій являв собою масивну тротилову бомбу висотою 1,1 м вагою 117 кг. Вона призначалася для запуску зі спеціальної мортири висотою 1,4 м з електричним детонатором. Для підготовки до вибуху було потрібно близько 25 хв, команда з чотирьох осіб і безпечна відстань підриву 200 м.

У підсумку оглядачі дійшли висновку, що росіяни успішно змоделювали ядерний вибух без використання складних технологій або рідкісних матеріалів, що, безумовно, заслуговує на увагу.

Нагадаємо, ВПС США не мають наміру відмовлятися від своєї програми зі створення міжконтинентальної балістичної ракети нового покоління LGM-35A Sentinel, незважаючи на величезну перевитрату коштів. У підсумку програма заміни ракет Minuteman III обійдеться в 132 мільярди доларів.