Путін чекає перемоги Трампа, але це "черговий прорахунок Кремля", — ексгенсек НАТО

За словами колишнього глави НАТО Джорджа Робертсона, президент Росії хоче укласти з Дональдом Трампом "якусь сумнівну угоду".

Президент Російської Федерації Володимир Путін розраховує на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, однак його очікування помилкові. Про це сказав колишній генеральний секретар НАТО і колишній міністр оборони Великобританії Джордж Робертсон, пише Bloomberg 26 січня.

"Зараз, коли реальних успіхів Росії немає, Путіну, судячи з усього, залишається тільки чекати на обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь сумнівну угоду, щоб припинити війну", — сказав ексгенсек НАТО.

За словами Робертсона, "стратегія" Путіна щодо Трампа неправильна. Він зазначив, що члени Республіканської партії в Конгресі США також критично ставляться до плану російського президента.

Робертсон вказав на те, що під час президентства Трампа Польща отримала від США ракети, а фінансування НАТО зросло. Крім того, за Трампа Вашингтон посилив власні збройні сили.

"І, отже, це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", — підсумував Робертсон.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 20 січня Джордж Робертсон зазначив, що Володимир Путін запитував у нього, коли Росію запросять приєднатися до НАТО. За словами ексгенсека НАТО, відтоді президент РФ "змінився".

За даними ЗМІ від 26 січня, на сьогодні в країнах-членах НАТО розглядають загрозу агресії з боку Росії. Міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що мінімум п'ять країн аналізують можливі сценарії атаки.