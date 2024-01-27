Україна й РФ не можуть пояснити, що насправді сталося з Іл-76, що впав, — Буданов

За словами керівника ГУР, у позиції Москви, яка звинувачує Київ в ураженні літака, існує низка незрозумілих чинників — наприклад, чому росіяни приховують трупи.

Ані російська, ані українська сторона не може відповісти на запитання, що насправді сталося під час катастрофи військово-транспортного літака ПКС РФ Іл-76, який розбився на території Бєлгородської області 24 січня. Таку заяву зробив 27 січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"На жаль, треба констатувати, що те, що там сталося, до кінця не може жодна сторона відповісти", — заявив глава ГУР.

За його словами, позиція Росії цілком зрозуміла, тому що Москва в тому, що сталося, звинувачує Київ, однак для такої позиції існує низка незрозумілих чинників. Насамперед російська сторона не показала полів, які всіяні трупами та рештками загиблих, щоб так максимально звинуватити Україну.

Також незрозуміло, продовжує Буданов, що якщо справді події розвивалися саме так, як представила Москва, то виникає питання, чому росіяни приховують жертви катастрофи.

"Якщо це сталося, як за твердженням Російської Федерації, то чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи. Вона ж повинна була показуватися на весь світ: "Дивіться, українці вбивці", — але немає трупів, нічого немає", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін звинуватив у катастрофі Іл-76 у Бєлгородській області Україну. За його словами, Головне управління розвідки знало про обмін військовополоненими, і всього було заплановано обміняти 190 осіб.

Зі свого боку, 25 січня представниця України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу заявила, що Україна не була проінформована про кількість і тип транспорту, який використовується для перевезення ув'язнених. Вона додала, що такі літаки є законною військовою ціллі для Збройних сил України.