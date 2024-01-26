Падіння Іл-76: літаки РФ є законною військовою ціллю, – Україна в ООН

За словами заступника постпреда України при ООН Христини Гайовишин, якщо інформація про те, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені, підтвердиться, то це буде перший випадок використання Москвою живого щита в повітрі.

Related video

Російська Федерація не поінформувала Україну про те, що збирається перевозити військовополонених на військово-транспортному літаку Іл-76. Про це сказала заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Ради безпеки ООН 25 січня.

Гайовишин зазначила, що останнім часом російські окупанти посилили обстріли Харківської області, що призвело до людських жертв. За її словами, ці атаки пов'язані зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76, які останнім часом прибувають до Бєлгорода.

Заступник постпреда України при ООН нагадала, що такі літаки є законною військовою ціллю. У зв'язку з цим ЗСУ продовжать вживати заходів щодо їхнього знищення, щоб запобігати терористичним атакам з боку РФ.

Гайовишин також згадала про те, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Україною та Росією. Вона підкреслила, що українська сторона забезпечила безпеку російських полонених і своєчасно доставила їх до місця обміну.

При цьому Росія, за словами Гайовишин, не поінформувала Київ про кількість транспортних засобів, маршрути і способи перевезення полонених. Москва також не попереджала про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода в певний період, як це неодноразово робили раніше.

На думку заступника постпреда, такі дії з боку РФ можуть свідчити про умисне створення загрози життю та безпеці полонених.

"Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде перший випадок використання Росією живого щита в повітрі для прикриття транспортування ракет для їх подальшого використання проти мирних українських міст", — заявила Гайовишин.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав російський літак Іл-76. Російські журналісти заявили з посиланням на Міноборони Росії, що на борту нібито могли перебувати українські військовополонені, яких везли на обмін.

Зі свого боку представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що Іл-76, який упав у Бєлгородській області, раніше доставляв зброю російським солдатам.

Крім того, Юсов повідомив, що після падіння Іл-76 до моргу Бєлгорода доправили тільки п'ять тіл, а представники ФСБ і російські військові не дозволили співробітникам російського МНС оглянути місце аварії.

В Інституті вивчення війни (ISW) також вказали на те, що коментарі офіційних осіб РФ щодо падіння в Бєлгородській області літака Іл-76, узгоджуються з деякими іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на внутрішнє ослаблення України.