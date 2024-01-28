"Навчимо скільки треба": у ЗСУ розповіли, чи підготують до боїв 500 тисяч мобілізованих (відео)

Програми підготовки особового складу урізали й спрямували в практичну площину. За словами командувача підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктора Ніколюка, увагу приділяють вогневій підготовці, стрільбі в обмеженому просторі та стресостійкості до вибухів і обстрілів.

В Україні є можливості для підготовки будь-якої кількості особового складу, все залежить від визначень у новому законі про мобілізацію. Про це сказав командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю проєкту "Донбас Реалії".

Нині командування постійно проводить службові наради, уточнює можливості всіх навчальних центрів і реальний стан інструкторського складу, оскільки їхня велика частина працює в районах бойових дій.

"На сьогодні ми здатні будь-яку кількість особового складу навчити. 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч — як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові", — пояснив він.

Командувач уточнив, що за кордоном підготували тільки 20% військовослужбовців, решту навчали в Україні. За словами генерал-майора, Україна за бойовим досвідом на кілька років "випереджає тих, хто її навчає".

Раніше програми підготовки тривали кілька місяців, але на сьогодні їх дещо зменшили, виходячи з практичної складової. Акцент робиться на вогневій підготовці, стрільбі в обмеженому просторі, психологічних вправах, стресостійкості до вибухів та обстрілів.

"Ті військовослужбовці, які приходять потім у свої військові частини, в оперативно-тактичні угруповання, там триває їхня підготовка безпосередньо перед виконанням бойового завдання. Протягом щонайменше 2-3 тижнів, а то й понад місяць їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", — розповів Ніколюк.

У ЗСУ найбільш потрібні фахівці для піхоти, зокрема, штурмовики для заходження на ворожі позиції й відбивання окупантів.

Нагадаємо, у законопроєкті про зміни процесу мобілізації немає пункту про призов жінок до армії. Під мобілізацію можуть потрапити чоловіки віком від 27 до 60 років.

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