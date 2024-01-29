"Зберігається важка ситуація": ЗС РФ просунулися на деяких ділянках фронту, — DeepState (карти)

Російські військові мали низку тактичних успіхів протягом останнього часу. Біля Бахмута ворог стягує резерви для потенційного відновлення штурму, розповіли аналітики DeepState.

Біля Табаївки Харківської області і Авдіївки Донецької області зберігається важка ситуація. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram 29 січня.

"Зберігається важка ситуація біля Табаївки та південніше Авдіївки. На жаль, ворог має за останній час ряд тактичних успіхів і буде їх мати, якщо не змінимося", — йдеться у повідомленні.

На Сватівському відтинку Збройні сили Російської Федерації мали успіхи в лісі західніше Синьківки через хаос, що там утворився. Наразі проходять заходи зі стабілізації та відновлення позицій. Українські військові не дали окупантам закріпитися в селі біля Табаївки. Також противник атакував колоною біля Тернів, проте безуспішно.

Аналітики наголосили, що на цьому напрямку спостерігається хаос через те, що смуги тримають "солянки із різних батальйонів різних бригад", взаємодія між якими часто залишає бажати кращого.

Сватівський відтинок

На Авдіївському відтинку російські військові атакували українські позиції південніше Новокалинового, проте успіху не мали. Також росіяни продовжують посилювати своє угрупування на півдні Авдіївки. ЗСУ відійшли на вигідніше позиції південніше Опитного.

"К*цапи просунулися в Первомайському, події відбулися ще минулого тижня і були надії на відновлення втрачених позицій", — розповіли в DeepState.

Аналітики наголосили, що тривають бої на східних околицях Георгіївки та біля вентствола шахти Трудівської. Крім цього, ворог покращив своє тактичне положення північніше Новомихайлівки.

Авдіївський відтинок

На Бахмутському напрямку окупанти стягують резерви для потенційного поновлення штурмових дій.

Бахмутський відтинок

На Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському, Бердянському, Запорізькому і Таврійському відтинках без змін.

Нагадаємо, 28 січня військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що окупанти намагалися захопити Авдіївку. Для цього ворог атакував місто з трьох сторін.

26 січня військовий оглядач ВВС Ілля Абішев розповів, що росіянам вдалося прорвати українську оборону в районі Авдіївки.