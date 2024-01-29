"Військовий Шенген": НАТО готується до ударів РФ по Європі, — The Times

За даними журналістів, Альянсу необхідно спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють переміщення військ, а також використання країнами одна одної військової техніки та спорядження в період кризи.

Незважаючи на активне ведення війни РФ в Україні, країни Заходу висловлюють тривогу щодо можливих подальших дій Кремля, які можуть становити загрозу їхній безпеці. Про це повідомляє видання The Times.

Високопоставлені генерали попереджають, що НАТО змушене готуватися до можливих ударів з боку Росії по об'єктах по всій Європі.

Так, генерал-лейтенант Александер Соллфранк, керівник військового логістичного центру НАТО в Німеччині, наголосив на необхідності спростити бюрократичні процедури, що можуть утруднити пересування військ і техніки, а також полегшити взаємне використання військової техніки та спорядження країнами в період кризи.

"Якщо ми порівняємо війну й операції десятирічної або п'ятирічної давності, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони вестиметься жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, зокрема і в тилу", — каже Сольфранк.

Лідери НАТО вважають, що Альянс має обмежений час для вжиття заходів зі зміцнення своєї оборони. Вони висловлюють надію на узгодження впровадження системи "військового Шенгена", що дасть змогу військовим конвоям вільно переміщатися територією країн НАТО до саміту альянсу у Вашингтоні в липні.

Нагадаємо, що 15 січня німецьке видання Bild опублікувало статтю з посиланням на секретні документи Бундесверу, в якій ішлося, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Раніше, 7 січня, повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки і однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив екс-глава ЦРУ Девід Петреус.