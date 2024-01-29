Китай розмістив чотири бойові кораблі біля Тайваню: подробиці

За даними журналістів, у разі виникнення надзвичайної ситуації на Тайвані кораблі діятимуть спільно з комплексами ППО з метою не допустити наближення до острова військових інших країн.

На морських просторах поблизу острова Тайвань було розміщено чотири військові кораблі, що належать Збройним силам Китаю. Про це повідомляє видання Yomiuri.

Згідно з даними видання, Пекін сподівається чинити тиск на тайванську адміністрацію в період миру, розміщуючи військові кораблі в зазначеній акваторії.

Зазначається, що в разі виникнення надзвичайної ситуації на Тайвані кораблі діятимуть у комплексі із системами протиповітряної оборони з метою запобігти наближенню військових сил інших країн до острова.

Згідно з інформацією від кількох джерел, чотири судна перебувають поблизу західних берегів Японії, а також у морських зонах на південний захід і північ від Тайваню.

Експерти підкреслюють, що дії Китаю спрямовані на зміцнення своїх можливостей у запобіганні вторгнення в зону навколо Тайваню збройних сил інших країн. Ця тактика націлена на запобігання проникненню військових сил США в "перший ланцюг островів", що об'єднує Тайвань з архіпелагами Нансей і Філіппінами.

Нагадаємо, що метеозонди, які дрейфують у бік Тайваню вже щонайменше сім тижнів, експерти з питань оборони назвали новітньою тактикою Китаю в межах кампанії тиску на Тайвань. Влада КНР обіцяє одного разу насильно приєднати самоврядний сусідній острів.

Раніше можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства називають глобальною проблемою. ВМС США в лютому 2023 року виловили з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростата. Повітряну кулю з Китаю збив 4 лютого винищувач ВПС. За даними ЗМІ, розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси". Китай заявив, що це був цивільний апарат, який випадково збився з курсу.