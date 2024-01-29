Захищатимуть "російськомовних": є ознаки "інтересу" Росії до заворушень у Молдові, — ISW

У Москві готові долучитись до "врегулювання" подій у Молдові та Придністров'ї, заявили аналітики. При цьому росіяни спробують діяти так само, як у минулому вели гібридну війну на Донбасі.

Російська влада та військкори-пропагандисти звернули увагу на події у Молдові, де почались проросійські та антиєвропейські мітинги. Подібна увага свідчить про те, що Кремль намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні, яка є сусідкою України на заході, та має анклав з підрозділами ЗС РФ. Про деталі ситуації у Придністров'ї ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни ISW, опублікованому 28 січня.

Аналітики проаналізували заяви, оприлюднені у мережі представниками російської влади. Те, що заяви з'явились саме під час антиєвропейських мітингів у Молдові, може свідчити про намір Москви підтримати дестабілізацію, пояснюється у звіті.

Одна з заяв, яка привернула увагу дослідників — це інтерв'ю директора другого департаменту з питань Співдружності Незалежних Держав (СНД) у МЗС РФ Олексія Поліщука. Серед іншого, чиновник згадав про намір Молдови вийти зі складу СНД та приєднатись до Європейського Союзу без проросійського анклаву у Придністров'ї, якому начебто не дають економічно розвиватись. Відповідаючи на питання, чи готова РФ визнати незалежність так званої "Придністровської Молдовської Республіки", заявив, Москва "готова взятись як посередник та гарант Придністровського врегулювання".

МЗС РФ - про події у Молдові Фото: Скриншот

Про події у Молдові також почав писати проросійський військкор з Telegram-каналу "Рыбарь" — деякі його тези навели у аналітичному звіті. Наприклад, у дописі від 28 січня він запевнив, начебто у Придністров'ї на антиурядові протести вийшли 50 тис. осіб. Крім того, представники Гагаузії звернулись до голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо постачання добрив з Росії.

Військкор - про події у Молдові Фото: Скриншот

У аналітичному звіті зробили висновок, що Кремль може спробувати дестабілізувати ситуацію у Молдові за прикладом дій, які свого часу реалізували на Донбасі. Зокрема, будуть говорити про "економічний тиск" Кишинева на проросійські анклави ("ПМР", Гагаузію) і про те, що потрібно захищати "Русский мир" та "співвітчизників". Наведені заяви — сотворення інформаційного тла для подальших агресивних дій.

Молдова та РФ — деталі

Зазначимо, Молдова разом з Україною та Грузією подала заяву на вступ до Європейського Союзу весною 2022 року. У грудні 2023 року президентка Молдови Мая Санду підписала указ про проведення референдуму щодо питання. При цьому вказала, що країна може вступити до ЄС без проросійського анклаву у Придністров'ї. Перед цим, восени 2023 року, політикиня повідомила, що нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його найманці готували у Молдові державний переворот.

ПМР — що це за утворення

"Придністровська Молдавська Республіка" — проросійський анклав на північному сході Молдови, який межує з Вінницькою та Одеською областями України. У 1991 році місцеві діячі оголосили про незалежність цієї території від Молдови, через що почались короткочасні бойові дії за підтримки РФ — російська армія діяла на боці сепаратистів. "Незалежність" цієї території не визнала жодна країна світу. При цьому у 2006 році там пройшов "референдум", на якому населення висловилось за приєднання до РФ. На території "ПМР" розташований російський військовий контингент (близько 1,5 тис. осіб), а також склади зі старою радянською зброєю.

Нагадуємо, 29 січня журналісти видання FT опублікували статтю, у якій заявили про дії ЄС, спрямовані проти Угорщини, яка блокує виділення Україні 50 млрд євро. Тим часом голова МЗС Дмитро Кулеба оголосив, якого числа європейці затвердять виділення цих коштів.