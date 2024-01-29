ССО знищили опорні пункти ЗС РФ та встановили український прапор: відео операції

У Запорізькій області українські військові виявили два опорні пункти ЗС РФ, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки.

Бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили російські опорні пункти на Запорізькому напрямку та на їх місце встановили український прапор. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Рознесли опорні пункти ворога на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Оператори одного з підрозділів ССО виявили два опорних пункти ворога на Запорізькому напрямку. Їхнє знищення становило необхідність для покращення тактичної обстановки. Українські військові завдали вогневі ураження противнику за допомогою ударних БпАК. Внаслідок вдалої роботи опорні пункти, важку техніку та особовий склад ЗС РФ було знищено вщент. Крім цього, оператори встановили український прапор на місце розбитих російських опорних пунктів за допомогою безпілотника.

У ССО опублікували відео, в якому показали, як українські бійці завдавали вдалих ударів по ворогу, в результаті яких відбулися вибухи, а в небо здійнявся густий дим. Після цього на місце ліквідованих опорних пунктів окупантів дрон скинув український прапор, який замайорів на одній із ділянок фронту.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що українські військові ліквідували російський танк Т-80 за допомогою безпілотного літального апарату на Авдіївському напрямку. Орієнтовна вартість знищеної техніки ЗС РФ становить 2,2 мільйона доларів.

18 січня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що біля Мар'їнки бійці з 46-ї ОАеМБр знищили російський танк Т-90С. Від початку повномасштабного вторгнення задокументовано вісім втрачених одиниць цього типу техніки.