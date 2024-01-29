Ефективніше, ніж санкції: до яких наслідків призведуть удари по НПЗ у Росії, — експерт

За словами голови "Українського центру безпеки і співробітництва" Сергія Кузана, удари по НПЗ можуть призвести до нестачі палива для російської армії, через що сили окупантів почнуть зазнавати труднощів на фронті.

Українські сили завдають ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії. Це завдає серйозної шкоди російській економіці та військовій машині. Про це розповів військовий експерт, голова аналітичного центру "Український центр безпеки і співробітництва" Сергій Кузан в інтерв'ю "24 каналу".

Військовий експерт зазначив, що Україна має можливості завдати ще більшої шкоди противнику. Наслідки цих ударів також відчувають росіяни на фронті.

Удар по експорту

Кузан підкреслює, що російські експортні можливості обмежені. На окупованих територіях України перебуває значне військове угруповання, яке потребує палива. Атаки по тилах противника стали для України єдиним способом протистояти цій масивній силі.

"Майже щодня відбуваються удари по нафтопереробних об'єктах росіян. Ба більше, прилітає на півночі Росії, там, де ворог був упевнений, що взагалі все надійно захищене. Також росіяни не очікували, що в нас є засоби ураження, які здатні завдавати такі удари", — зазначив експерт.

Так, наприклад, у Ленінградській області в Усть-Лузі, більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону, розташований нафтопереробний завод, на яких припадало 40% сирої нафти від усіх запасів Росії.

Попри велику територію, експортні можливості Росії обмежені: на півночі — Балтійське море, на півдні — Чорне море. А в Новоросійськ і Туапсе українські дрони вже долітали.

"Сьогодні такі удари більш ефективні, ніж санкції, які на Росію наклав Захід. Якщо перекрити шляхи експорту нафти і нафтопродуктів, тоді це буде удар по прибутках Росії", — зазначив Кузан.

Дефіцит палива на фронті

На думку військового експерта, необхідно безперервно атакувати всю смугу в радіусі 500 км, де розташовані нафтобази і бази з дизельним пальним у Росії, протягом 1,5-2 місяців. Після цього Росія відчує дефіцит палива, що позначається на оперативних можливостях окупантів на території України, зазначає Кузан.

"Систематичні та тривалі атаки по тилах противника збільшать час і зменшать обсяг постачання палива для ворожого угруповання. Це призведе до того, що сили окупантів почнуть зазнавати труднощів на фронті", — наголосив експерт.

Удари по російських НПЗ і терміналах

У ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. За даними джерела Фокуса, атака нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.

25 січня стало відомо про те, що дрони СБУ атакували російський нафтопереробний завод у Туапсе. За даними джерел Фокусу, послідовна робота по нафтопереробних заводах РФ впливає на російську економіку. Комплекс у Туапсе забезпечував паливом російські війська в Україні.

Крім того, у понеділок, 29 січня, стало відомо, що БПЛА атакував найбільший НПЗ Північного регіону Росії в місті Ярославль. У соцмережах повідомляли, що дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі "Славнефть-ЯНОС".