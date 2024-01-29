"Тактичних успіхів не мають": у ЗСУ оцінили спроби росіян зайняти Куп'янськ

За словами речника Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, росіяни хочуть захопити Куп'янськ, адже це важливий логістичний центр, через який під час попередньої окупації здійснювалося логістичне забезпечення ворожих військ і зброєю, і провіантом.

Російські окупанти не демонструють значних тактичних успіхів на Куп'янському напрямку Харківської області. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, лінія фронту на Куп'янському напрямку залишається активною — там загарбники постійно намагаються наступати.

"На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбито 10 ворожих атак за добу. Синьківка, Табаївка, Терни, Ямполівка — населені пункти, де відбувалися бойові дії", — сказав Фітьо.

Крім того, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ прокоментував й інформацію про нібито захоплення Табаївки Харківської області.

"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту відбувалися бої", — сказав він.

За словами Фітьо, війська РФ хочуть захопити Куп'янськ, адже це важливий логістичний залізничний центр, який дає змогу здійснювалося логістичне забезпечення.

"Противник тільки зміг подекуди поліпшити своє тактичне становище і тепер у своїх ЗМІ подає це як взяття Берліна. У них там масова ейфорія. Хоча ми бачимо, що ті втрати, яких зазнав ворог — це не співмірне співвідношення. Вони знищують свою армію, кидаючи бездумно в атаки", — додав він.

Нещодавно, 21 січня, ЗС РФ вдалося взяти під контроль село Крохмальне. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили просування ворога, але зазначили, що йдеться про населений пункт із п'яти зруйнованих будинків.

У своєму ранковому звіті від 27 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп'янському напрямку відбили 13 ворожих атак. Зазначалося, що атаки відбувалися в районі Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.