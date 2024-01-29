У РФ змінили бойову частину на дроні "Шахед": ЗМІ назвали, що змінилось (фото)

Нова бойова частина має кумулятивні елементи та термічні, що виявили на збитому дроні "Шахед-136".

Росія поміняла бойову частину на дроні-камікадзе "Шахед", яка тепер отримала кумулятивний та запалювальний ефекти. Про це повідомляє Defense Express.

Індекс бойової частини тепер позначається "БТС-52", який є подальшим розвитком "МСНИ". Модернізація додала кумулятивний та запалювальний (термічний) ефекти. За даними видання, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року боєголовок з індексом "БСФ".

Бойова головка БСТ-52 Фото: Defense Express

Світлини зі збитого дрона-камікадзе видання отримало з власних джерел. "Шахед" збила українська протиповітряна оборона, сам виріб був чорного кольору. Його загальне зображення показали в Національній поліції. Маркування нової боєчастини містить індекс "БСТ-52", а також має номер 206-2-23. Останні дві цифри — рік виготовлення, а першу частину маркування ще додатково проаналізувати.

Маркування бойової частина дрона "Шахед" Фото: Defense Express

На зображеннях помітно кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю. Проте найнебезпечнішим у виданні називаються термічний ефект під час вибуху "БСТ-52". Він забезпечується чисельними термітними "шашками", які встановлені всередину бойової частини.

Кумулятивна виїмка дрона "Шахед" Фото: Defense Express Термітні шашки у боєголовці Фото: Defense Express

Вперше інформація про термобаричну бойову частину зʼявилась у грудні 2023 року. "БСТ-52" замінить після завершення запасів бойову частину з індексом "МСНИ", яка може бути штатною бойовою частиною іншої російської ракети.

Нагадаємо, 25 січня Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ шукають нові методи для потужних атак "Шахедами".

22 січня ЗМІ писали, що Іран нарощує випуск БПЛА "Шахед".