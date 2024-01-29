Бережуть авіацію і не тільки: Тарнавський розповів про нову тактику РФ на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби росіяни втратили пів тисячі осіб у боях на сході та півдні. Найгарячіша ділянка — Авдіївка та Мар'їнка, де протягом минулої доби ЗСУ вдалось відбити майже 50 атак ЗС РФ.

На Таврійському напрямку ЗС РФ змінили тактику ведення бойових дій. Зокрема, протягом трьох діб відсутні атаки з повітря — російська авіація утримується від бомбардувань українських позицій. Про деталі дій противника на півдні та сході 29 січня розповів у Telegram-каналі командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Тарнавський зауважив, що під час бойових дій на Таврійському напрямку ворог почав діяти інакше:

не використовує авіацію — бомбардувань не було вже три доби;

обмежив використання бронетехніки — застосують в "обмежених обсягах";

продовжив кидати в атаки піхотні підрозділи ЗС РФ.

Протягом минулої доби на ділянці фронту, якою займається Тарнавський, ЗС РФ зазнали наступних втрат:

особового складу — 567 осіб (половина сумарних втрат ворога за минулу добу);

танків — 4 шт. (з 10 шт., знищених на всьому фронті);

бронемашин піхоти — 12 шт. (половина від 24 шт.).

В цілому ЗСУ вдалось підірвати 37 од. військової техніки ЗС РФ, ідеться у дописі Тарнавського.

Бої на сході та півдні — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 січні вказується, що на Таврійському напрямку ЗС РФ особливо багато атак здійснили під Авдіївкою — 21 шт. на північному фланзі та 5 шт. на південному. Також було "гаряче" під Мар'їнкою — довелось відбити 21 атаку. На Запорізькому напрямку сталась лише одна спроба російського штурму — на південь від Великої Новосілки біля Приютиного.

22 січня аналітики Інституту вивчення війни проаналізували відео, зняте на східній околиці Авдіївки. Після цього зробили висновок, що росіянам вдалось просунутись на 500 м вглиб приватної забудови на околиці населеного пункту. Тим часом 25 січня офіцер ЗСУ розповів, що ворог зосередив на даному відтинку фронту 60-тисячне військо. На думку військового, можна очікувати нових потужних штурмів протягом найближчих одного-двох тижнів.

Нагадуємо, 29 січня військовий оглядач німецького видання Bild заявив, що російські війська начебто контролюють 10% Авдіївки. Аналітики ISW зазначили, що ворог міг також просунутись на північному фланзі біля Степового.

27 січня військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що на трьох відтинках фронту ЗСУ вдалось добитись деякого успіху: розмір просування — від 160 м до 1,5 км.