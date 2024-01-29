Польські військові показали найсучасніші зразки вітчизняної артилерії (фото)

8-й артилерійський полк представив системи залпового вогню Homar-K і варіанти бронемашин Waran з розвідувально-ударною системою Gladius, яка оснащена двома видами БПЛА.

Польський артилерійський полк у Нова-Дембі представив оглядачам найсучасніші зразки озброєння. Серед них бронемашини Waran з елементами розвідувально-ударної системи Gladius і пускові установки РСЗВ Homar-K. Відповідні фото були опубліковані 27 січня в Defence 24.

Автори матеріалу пишуть, що 8-й артилерійський полк також став першим у польських збройних силах, який отримав елементи розвідувально-ударної системи Gladius з машинами Waran у двох варіантах: мобільна пускова установка і командні пункти з безпілотниками, що входять до їхнього складу.

Батарейний модуль безпілотних пошуково-ударних систем Gladius використовується для повітряної розвідки й завдавання удару, які виконуються спеціалізованими БПЛА. Він може використовуватися як у складі батарейного угруповання, так і в складі автономних взводів і відділень, що підтримують інші підрозділи сухопутних військ.

Полська бронемашина Waran

Полська бронемашина Waran

Існує два основні різновиди дронів, що створюються в межах системи Gladius. Перший варіант — FT-5, призначений для виконання розвідувальних завдань. Дрон оснащений різними сенсорами для виявлення і відстеження об'єктів у видимому і радіовипромінювальному діапазонах. Другий варіант являє собою баражувальний боєприпас із різними типами боєголовок.

Безпілотник FT-5

Безпілотник BSP-UT

"Система є повністю польською розробкою. Усі компоненти, що входять до неї, пов'язані між собою інтегрованою системою управління полем бою Topaz", — зазначають експерти.

РСЗВ Homar-K

Система Homar-K є польською версією корейської системи K239 Chunmu. 218 одиниць ракетних комплексів було замовлено в грудні 2022 року. Установка здатна застосовувати широку номенклатуру різнокаліберних боєприпасів: як і ракети від свого американського аналога, так і високоточні, які є аналогом GMLRS, некеровані боєприпаси власного розроблення, а також новітні балістичні ракети Ure/KTSSM-II. РСЗВ базується на платформі Jelcz 8×8 польського виробництва.

Польська РСЗВ Homar-K

Польська РСЗВ Homar-K

Польська РСЗВ Homar-K

Логотип Homar-K

Польща також придбала кілька сотень тактичних ракет дальністю 290 км і понад 10 000 керованих ракет дальністю 80 км.

Раніше повідомлялося, що найбільші оборонні підрядники Великої Британії та Польщі підписали контракт вартістю понад 4,9 млрд доларів на розробку системи протиповітряної оборони нового покоління. У результаті угоди буде створено понад 1000 протиповітряних модульних ракет збільшеної дальності (CAMM-ER) і понад 100 пускових установок iLaunchers.