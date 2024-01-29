Найбільша угода в історії: Чехія завершила переговори про купівлю винищувачів F-35A

Прага чекатиме на перший літак шість років, а загальна сума програми перевищує 6 млрд доларів.

Міністерство оборони Чехії успішно завершило перемовини зі Сполученими Штатами щодо придбання 24 винищувачів 5 покоління F-35. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерка оборони Яна Чернохова та посол США Біджан Сабет підписали меморандум про взаєморозуміння щодо придбання 24 винищувачів. Для чеської армії угоду назвали найважливішим проєктом в історії країни. Далі очікується укладання контракту між країнами.

Чеській уряд схвалив придбання літаків у вересні 2023 року. Рішення прийнято в межах плану модернізації чеських збройних сил на тлі збільшення загрози з боку Росії. Процес придбання 24 F-35A триватиме 11 років. Перший винищувач Чехія очікує за 6 років, у 2029 році. Посилити Повітряні сили він має ще за 2 роки у 2031 році.

Вартість програми F-35A складає 6,47 млрд доларів. У вартість входить як будівництво літаків, так і створення потрібної інфраструктури, замовлення озброєння та матеріально-технічної бази. Всі 24 літаки мають побудувати до 2035 року.

Окрім цього передбачається співпраця між 13 чеськими компаніями і університетами та Lockheed Martin з Pratt&Whitney у 11 проєктах на загальну суму 667 млн доларів. Роботи будуть відбуватися у сферах:

виробництва компонентів, дослідження і розробки;

підготовки льотчиків;

технічне обслуговування та ремонт F-35.

Нагадаємо, Дерджеп схвалив постачання винищувачів F-35 в Грецію та F-16 в Туреччину.

23 січня ЗМІ писали, що через затримку із винищувачами F-35 виробник вже недоотримав 400 млн доларів.