Які можливості техніки ЗСУ: 26 зі 100 Leopard 2 підбиті, а інші не ремонтуються, — ЗМІ

Американський професор Стівен Бідл розкритикував західну зброю, яку вже отримав або матиме у майбутньому Київ. На його думку, це озброєння безсиле в умовах потужної лінії оборони росіян.

Українська армія отримала від західних партнерів партію бронемашин, частина з яких безповоротно втрачена, а частина — не ремонтується. Використання цих бронемашин, а також іншої техніки, на полі бою показало, що в умовах російсько-української війни з її можливостями не все гаразд. Про ситуацію зі зброєю, яку Україні надали для контрнаступу 2023 року, ідеться у статті професора Колумбійського університету Стівена Бідла (Stephen Biddle) для видання Foreign Affairs.

Стівен Бідл проаналізував зброю, яку західні країни надали на допомогу Україні у 2022-2023 рр., а також про винищувачі F-16, які надійдуть у 2024 році. Після цього зробив висновок щодо можливостей танків Leopard 2, які брали активну участь у наступальних операціях, але не допомогли ЗСУ прорвати лінію оборони ЗС РФ.

У статті вказується, що Україна від танкової коаліції отримала близько 100 танків Leopard 2 (крім них — ще американські танки Abrams, які доповнили радянський парк Т-64 і Т-72). Протягом наступальних дій літа 2023 року було втрачено

26 бронемашин — виведено з ладу;

"певна кількість" — не працюють, оскільки потребують ремонту та обслуговування (кількість не вказується).

При цьому професор пояснив, що танки використали для прориву потужної лінії оборони ЗС РФ, яку ворог встиг звести до літа 2023 року. Однак успіху вони не принесли, оскільки мали діяти у мовах "тісної координації загальновійськових сил з піхотою, артилерією та інженерами". Цієї координації, на думку Бідла, не було. Водночас їхню роботу має забезпечувати певна спеціалізована інфраструктура. Інфраструктури в Україні також не створили.

"Україна виявилася неспроможною забезпечити їх у 2023 році. Слабко підтримані Leopard 2 очолили перші літні атаки, але досягли незначного прогресу", — заявив Бідл.

У статті вказується, що інша західна зброя також не надто сприяла (чи не сприятиме у майбутньому) отриманню переваги для України:

ракети ATACMS та HIMARS летять по сигналу GPS і росіяни навчились їх знешкоджувати;

літаки F-16 кращі за українські МіГ та "Сухой", але це — технологія 70 років, тому також не є технологічним проривом.

В підсумку автор перелічив з десяток військових кампаній, які провели США, Ізраїль, Франція, Велика Британія тощо у другій половині 20 століття. Більшість з них були успішні лише тоді, коли ворог мав слабку оборону, чого на сьогодні на російсько-українській війні немає.

"Прогноз для України значною мірою залежить від майбутньої допомоги Заходу, але навіть за умови продовження допомоги конфлікт, швидше за все, ще довго залишатиметься позиційною війною, якщо Росія не припинить воювати або якщо не станеться переворот у Москві. Успіх України, таким чином, вимагатиме від України та її західних союзників терпіння до тривалої тяжкої війни".

Стівен Бідл — професор міжнародних зв’язків і зв’язків з громадськістю Колумбійського університету, член Інституту вивчення війни та миру імені Арнольда А. Зальцмана, який працював у Раді з оборонної політики Міністерства оборони США. У науковому доробку професора — статті щодо можливої війни в західній частині Тихого океану, дослідження різних безпекових питань. Є також аналіз ситуації в Україні, наприклад, "Україна та майбутнє наступальних маневрів", "Знову в окопах: чому нові технології не зробили революції у війні в Україн" та ін.

Зброя для України — деталі

Зазначимо, 23 січня відбулось 18 засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", у якому взяли участь близько 50 країн. Українське Міноборони розповіло, що за підсумками наради ЗСУ отримають далекобійні ракети, снаряди різного призначення, вертольоти та іншу техніку. Уряд Німеччини уточнив, що від Бундесверу українці отримають гелікоптери Sea King, які уміють вистежувати підводні човни. Тим часом у Пентагоні пояснили, що не можуть надати зброю через відсутність фінансування: пропонують полігони для навчання.

Нагадуємо, 29 січня в Міноборони РФ заявили, що зуміли захопити село на Харківщині, де до війни прожило близько 40 осіб. Українське командування заперечує заяви росіян: ворог атакує, але просуватись не здатен.