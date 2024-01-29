"Cтоїмо на порозі Третьої світової війни": Трамп назвав Байдена винним в атаці Ірану

Трамп наголосив, коли він був би президентом, Іран не наважився б на удар, а Росія не атакувала б Україну.

Після атаки безпілотника на базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що теперішній керівник американської держави Джо Байден підштовхнув світ до Третьої світової війни. Відповідну заяву він зробив у Truth Social.

Лідер республіканців звинуватив Байдена у наданні Ірану "мільярдів доларів". З його слів, ці кошти були використані Тегераном для "поширення кровопролиття і різанини по всьому Близькому Сходу".

"Ця зухвала атака на Сполучені Штати є ще одним жахливим і трагічним наслідком слабкості та капітуляції Джо Байдена", – заявив Трамп.

З його слів, адміністрація Байдена відповіла ударом, заявивши, що ті, хто намагається "політизувати національну безпеку, є нелогічними та завдають шкоди безпеці США". Трамп наголосив, коли він був би президентом, Іран не наважився б на такий крок. З його також, не відбулося б нападу ХАМАС, який підтримує Іран, на Ізраїль, а також Росія не напала б на Україну.

Удар Ірану по військах США та реакція Білого дому

Адміністрація президента Джо Байдена, як повідомляє Bloomberg, розглядає можливість завдати удару по Ірану у зв’язку з атакою іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів. Атака змушує Байдена ухвалювати рішення, яке стане одним з найбільш важливих за час його президентства. Він може вирішити покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні. Водночас це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Нагадаємо, 29 січня президент України Володимир Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США. Очільник держави запевняє, що Німеччина може не боятись загрози з боку РФ, якщо передасть потрібну зброю ЗСУ.