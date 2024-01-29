У Донецьку "приліт" по розташуванню ЗС РФ у районі палацу спорту "Дружба": подробиці (фото)

Окупаційна влада звинуватила в обстрілі Україну. Медіа пишуть, що у цьому районі Донецька розташовується база російських військових.

В окупаційній владі Донецька 29 січня заявили, що місто потрапило під обстріл. Глава окупаційної адміністрації області Денис Пушилін повідомляє про трьох загиблих та трьох поранених. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що вибухи пролунали у Калінінському районі Донецька. Пушилін звинуватив в обстрілі українську сторону.

Фото: Google Maps

За його словами, Донецьк нібито був обстріляний українськими військовими із реактивної системи залпового вогню "Град". Окупанти нарахували 8 випущених снарядів.

Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін написав, що внаслідок обстрілу було пошкоджено трубопровід, будинки на двох вулицях залишилися без тепла. Наразі відповідні служби ліквідують наслідки обстрілів.

Фото: соцмережі

Як повідомляють журналісти проєкту "Донбас Реалії" посилаючись на власні джерела, у цьому районі Донецька розташовується військова база російських військових. Також джерела розповіли, що перед вибухами бачили літак та було чути звуки роботи ППО, а не РСЗВ.

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За словами журналіста Дениса Казанського, влучання було у районі палацу спорту "Дружба". Також він звернув увагу на те, що на місці інциденту горять автомобілі російських військових.

Нагадаємо, 21 січня окупаційна влада звинуватила українських військових в обстрілі мікрорайону Текстильник у Кіровському районі Донецька. Втім у Силах оборони таврійського напрямку казали, що в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.

Також 22 січня вибухи лунали у Макіївці та Донецьку. Окупанти заявляли про атаку на енергетичні об’єкти. Мешканці скаржилися на відсутність тепла, світла та зв’язку.