У Донецьку "приліт" по розташуванню ЗС РФ у районі палацу спорту "Дружба": подробиці (фото)
Окупаційна влада звинуватила в обстрілі Україну. Медіа пишуть, що у цьому районі Донецька розташовується база російських військових.
В окупаційній владі Донецька 29 січня заявили, що місто потрапило під обстріл. Глава окупаційної адміністрації області Денис Пушилін повідомляє про трьох загиблих та трьох поранених. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що вибухи пролунали у Калінінському районі Донецька. Пушилін звинуватив в обстрілі українську сторону.
За його словами, Донецьк нібито був обстріляний українськими військовими із реактивної системи залпового вогню "Град". Окупанти нарахували 8 випущених снарядів.
Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін написав, що внаслідок обстрілу було пошкоджено трубопровід, будинки на двох вулицях залишилися без тепла. Наразі відповідні служби ліквідують наслідки обстрілів.
Як повідомляють журналісти проєкту "Донбас Реалії" посилаючись на власні джерела, у цьому районі Донецька розташовується військова база російських військових. Також джерела розповіли, що перед вибухами бачили літак та було чути звуки роботи ППО, а не РСЗВ.
За словами журналіста Дениса Казанського, влучання було у районі палацу спорту "Дружба". Також він звернув увагу на те, що на місці інциденту горять автомобілі російських військових.
Нагадаємо, 21 січня окупаційна влада звинуватила українських військових в обстрілі мікрорайону Текстильник у Кіровському районі Донецька. Втім у Силах оборони таврійського напрямку казали, що в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.
Також 22 січня вибухи лунали у Макіївці та Донецьку. Окупанти заявляли про атаку на енергетичні об’єкти. Мешканці скаржилися на відсутність тепла, світла та зв’язку.