Щоб забезпечити ЗСУ снарядами до рівня ЗС РФ країнам Заходу потрібно 2 роки, — FT

Топменеджер великого європейського оборонного підприємства заявив про брак нових кваліфікованих кадрів. За його словами, літні працівники йдуть на пенсію і їх ніким замінити.

Країни-члени НАТО та їхні союзники збільшили видатки на оборону, однак відчувають брак кваліфікованої робочої сили для виробництва зброї, щоб задовольнити попит. Про це пише Financial Times 29 січня.

У статті йдеться про те, що 2023 року витрати на військове обладнання серед європейських країн-членів НАТО і Канади зросли на 24,9%. У середньому члени альянсу витрачають на озброєння 27,8% своїх оборонних бюджетів.

Країни союзники НАТО також посилюють свою оборону. Так, Австралія модернізує свій підводний флот і переходить на атомні кораблі в рамках пакту Aukus із Великою Британією та США.

За даними видання, на тлі нарощування інвестицій в оборону підприємства стикаються з нестачею кваліфікованих робітників. За словами топменеджера великого європейського оборонного підприємства, літні працівники йдуть на пенсію і їх ніким замінити.

"Міленіалів складно залучити на роботу. Водночас коли ми розширюємося, ми відчуваємо розрив між поколіннями", — сказав він.

У компанії CSG, яка виробляє 155-мм боєприпаси для країн НАТО та України, зазначили, що хотіли б прискорити виробництво. За словами виконавчого директора компанії, за належної кількості обладнання можна було б виробляти втричі більше снарядів, однак постачальники техніки також стикаються з дефіцитом робітників. Наразі CSG працює в три зміни.

Представник однієї з європейських компаній зазначив, що багато процесів в оборонному виробництві наразі автоматизовано, однак для окремих видів робіт все ще потрібні досвідчені кадри. Приміром, деякі частини літаків досі виготовляються вручну.

Як зазначають журналісти, затримки у виробництві зброї на Заході позначаються на ситуації на фронті в Україні. Неназваний високопоставлений чиновник сказав у коментарі виданню, що для забезпечення української армії до того рівня, який зараз є у російських сил, західним оборонним підприємствам потрібно два роки.

Нагадаємо, 29 січня керівник німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив про намір побудувати новий завод із виробництва боєприпасів, щоб забезпечити безперебійне постачання снарядів ЗСУ.

Крім того, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк 29 січня повідомив із посиланням на міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню, що Париж зможе відправляти Україні по 3000 снарядів щомісяця.