Нещодавні удари по об'єктах у глибині Росії завдавали українською зброєю, — Time

За словами журналістів, здатність України виробляти своє озброєння в достатніх для ведення війни з РФ кількостях буде центральним елементом її стратегії перемоги.

Нещодавні атаки на об'єкти в глибині Росії здійснювалися за допомогою зброї, яку виробила Україна. Про це пише видання Time.

За словами журналістів, щоб налагодити масове виробництво озброєнь, Україні необхідно вирішити низку проблем.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин сказав журналістам, що Сили оборони використовують розробки українських заводів і підпільних майстерень.

Міністр зазначив, що немає часу, щоб випробовувати озброєння на полігоні, а тому його доводиться вперше застосовувати в бойових умовах. За результатами використання вже вносяться необхідні зміни.

Камишин заявив, що одна ракета "Стугна", наприклад, вбиває в середньому трьох солдатів противника. Вона коштує 4613 доларів. А ось у FPV-дронів співвідношення витрат до знищення ворога становить близько 1650 доларів.

"Ви повинні вкласти в дрони якомога більше грошей", — сказав міністр.

У матеріалі йдеться про те, що торік Україна інвестувала близько мільярда доларів у свою вітчизняну програму безпілотників, а у 2024 році ця цифра більш ніж подвоїться. Зараз близько двохсот фірм в Україні виробляють дрони для військових, від стартапів до великих об'єктів радянської епохи.

Видання пише, що здатність України виробляти своє озброєння в достатніх для ведення війни з РФ кількостях буде центральним елементом її стратегії перемоги. Однак перед Києвом стоїть низка викликів.

Зазначається, що Україна має поєднати стару і зношену оборонну промисловість із передовими зразками озброєнь і тими можливостями, якими володіють її партнери на Заході. Так, під час візитів до США торік президент України Володимир Зеленський просив американського колегу Джо Байдена надати ліцензії для виробництва та ремонту зброї.

За словами журналістів, Вашингтон вважає, що така співпраця можлива, однак її реалізація проблематична. Так, Байден має право надавати ліцензії без схвалення з боку Конгресу. Однак таке рішення має пройти складний процес узгодження в уряді. Також Україна потребує інвестицій у розмірі мільярдів доларів.

"Цю війну буде виграно на фабриці", — сказав керівник Raytheon Technologies Джон Ульріх

Він зазначив, що йде війна на виснаження.

Видання пише, що оборонна промисловість України має в розпорядженні сотні заводів, проте вони атрофувалися і постраждали від ударів РФ.

Нагадаємо, що аналітик Сергій Кузан розповів, до яких наслідків призведуть удари по НПЗ у Росії. За його словами, Україна має можливості завдати ще більшої шкоди противнику. Наслідки цих ударів також відчувають росіяни на фронті.