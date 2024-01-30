Удари по території РФ: Зеленський іде на великий ризик, щоб переломити хід війни, — ЗМІ

За словами журналістів, зараз Київ робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво, особливо безпілотників для бойових дій і ураження цілей усередині Росії.

Атаки на об'єкти всередині Росії є ознакою побоювань України в стійкості Заходу. Тому президент Володимир Зеленський йде на великий ризик, щоб переломити хід війни та зберегти свої політичні позиції в Україні, про що пише Time.

У матеріалі йдеться про те, що виборці в Америці та Європі, які підтримують Україну як у військовому, так і у фінансовому плані, дедалі більше розходяться в думках з приводу того, чи зможе Україна повернути під контроль 18% своєї території.

Видання пише, що навіть якщо Конгрес США схвалить збільшення військової допомоги на 2024 рік, це, ймовірно, буде останнім пакетом допомоги Вашингтона до закінчення листопадових виборів. При цьому проблеми в Німеччині, опозиція Угорщини ускладнюють заповнення дефіциту військової допомоги.

Водночас, як повідомляється, глава Кремля Володимир Путін переводить російську економіку на військові рейки. Україна ж розглядає можливість мобілізації додаткових 500 тисяч військовослужбовців. Навіть якщо це виявиться можливим, це не допоможе у війні проти загарбника з набагато більшим населенням та економікою.

За словами журналістів, зараз Київ робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво, особливо безпілотників для бойових дій і ураження цілей усередині Росії. Також можуть почастішати ліквідації російських чиновників і удари по окупованому Криму.

"Це, своєю чергою, спровокує більш інтенсивні атаки Росії на українські міста. Будь-яка з цих атак (а можливих цілей багато) пов'язана з ризиком відплати з боку Путіна, що призведе до більш безпосереднього залучення НАТО в конфлікт. Ні Росія, ні НАТО не хочуть такого розширення, але війни починають жити своїм власним життям", — ідеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що Зеленський став непередбачуваним гравцем.

Нагадаємо, що аналітик Сергій Кузан розповів, до яких наслідків призведуть удари по НПЗ у Росії. За його словами, Україна має можливості завдати ще більшої шкоди противнику. Наслідки цих ударів також відчувають росіяни на фронті.