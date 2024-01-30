Росіяни заявили про удар румунських F-16C по Херсонщині: в Бухаресті відреагували

Румунські ВПС, як повідомив портал Infodefensa з посиланням на Міноборони країни, взагалі не мають літаків модифікації F-16C, оскільки використовують F-16 модифікацій A/B.

Міноборони Румунії заперечило інформацію про те, що винищувач F-16C ВПС країни завдав удару по об’єктах російських окупантів в Херсонській області. Про це повідомляє портал Infodefensa.

Російські пропагандисти на своїх пабліках заявляли стосовно атаки в ніч на суботу 27 січня 2024 року. Саме тоді нібито з 86-ої авіабази, яка начебто розташована в місті Констанца, й злетів бойовий літак. О 3.22 ночі, як вони заявляли, було виконано удар по російських окупаційних військах.

Росіяни не деталізували, яке ж саме озброєння начебто було застосоване з цього літака, як взагалі цей винищувач зміг прорватись крізь російську ППО.

Для роз’яснення ситуації румунському оборонному відомству для спростування брехні росіян вистачило усього трьох простих аргументів.

86-ша авіабаза ВПС Румунії розташована не в місті Констанца, а біля міста Борча;

румунські ВПС взагалі не мають у своєму складі літаків модифікації F-16C, вони використовують F-16 модифікацій A/B, модернізованих до стандартів MLU 5.2 та MLU 6.5;

у заявлений росіянами період літаки F-16 румунських ВПС не виконували польоти взагалі.

У заяві відомства наголошується на тому, що з початку незаконного вторгнення Російської Федерації на територію України, як частина Північноатлантичного альянсу, Румунія діяла за допомогою заходів щодо посилення оборони та стримування, суто оборонного характеру. Загрози оцінювалися щодо регіональної безпеки.

Нагадаємо, 29 січня, як заявили в Повітряних силах України, Україна все ще очікує, коли почнуться постачання західних сучасних винищувачів F-16, які мають стати серйозним зміцненням для безпеки країни. У ЗСУ вважають, що цей вид бойової авіації надасть істотну допомогу Україні в різних аспектах. Йдеться про перехоплення крилатих ракет і дронів, а також про контроль над повітряним простором і підтримку наземних військ.