Зброя від EOS: у США тестують передову технологію боротьби з БПЛА (фото)

Інновація являє собою платформу штучного інтелекту NiDAR CUAS, оснащену гарматою від компанії Electro Optic Systems.

Військовий підрядник Electro Optic Systems (EOS) під час навчань Red Sands 23.2 Live Fire у США продемонстрував можливості своєї передової технології захисту від БПЛА. Комплекс являє собою інтелектуальну систему ППО NiDAR CUAS, інтегровану з системою дистанційного керування зброєю і гарматою EOS. Про це 29 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

Тестування передової системи проходили під час навчань, на якому були присутні офіційні особи зі Сполучених Штатів і Саудівської Аравії. Метою навчань було зміцнення військового співробітництва між цими країнами та розробка ефективних стратегій боротьби із загрозами БПЛА.

Генеральний директор EOS Філ Кокер прокоментував успішну інтеграцію передових систем управління боєм з можливостями точної кінетичної нейтралізації. За його словами, навчання були складними — вони охоплювали різні технології захисту від дронів, безпілотні цілі та сценарії, що імітують складну тактику противника.

Що відомо про NiDAR CUAS

Система NiDAR CUAS Compact компанії Marss Group — це програмна платформа штучного інтелекту для протидії БПЛА. Система, що налаштовується, використовує штучний інтелект і датчики для виявлення дронів і опціональних електронних засобів протидії.

Розробники стверджують, що система здатна виявити й запобігти польоту до 1000 дронів. При цьому визначається місце розташування, висота і швидкість польоту дрона на дистанції близько 10 км.

Радар системи складається з чотирьох твердотільних радарних панелей високої чіткості, розташованих на нижній стійці купола, що забезпечують 360-градусне покриття.

Marss Group і EOS були запрошені взяти участь у Red Sands 2024. Вони планували представити на цьому заході свої повністю мережеві, комплексні рішення захисту від безпілотників.

"Демонстрація включала інтеграцію системи NiDAR з дистанційною системою озброєння (RWS) і гарматою EOS, що ефективно вражає загрози з БПЛА", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, на українському фронті з'явилися портативні пристрої РЕБ "окопного типу". Нова "глушилка" здатна придушити безпілотник, який перебуває в зоні видимості, на відстані до 500 метрів.