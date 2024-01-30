Замало людей й дефіцит: британська армія виявилась у скрутному положенні, – ЗМІ

Попри яскраві заяви міністра оборони Гранта Шаппса про "передвоєнну" епоху, сама британська армія має купу проблем.

Велика Британія має найбільший оборонний бюджет в Європі, але попри це збройні сили мають проблеми з недофінансуванням та чисельністю. Про це повідомляє The Economist.

Заявляється, що у Великій Британії фінансування сектора оборони ніколи не опускався нижче 2% на відміну від Франції чи Німеччини. У 2024 році на оборону виділили 52 млрд фунтів. Міністр оборони Грант Шаппс вже заявив, що світ вступив в передвоєнну еру.

Проте попри ці заяви у виданні зазначають, що британські збройні сили послаблені. Їхня чисельність може впасти нижче критичної маси. Великі проєкти закупівель сильно недофінансований, а ще є криза із наявним озброєнням та набором нових людей в армію. Наприклад, у 2021 році тодішній міністр оборони Бен Воллес вирішив скоротити прогнозований розмір армії до 2025 року на 10 тисяч осіб. Вторгнення РФ в Україну змінило середовище безпеки, але не повпливало на скорочення, пишуть у виданні.

Генерал сер Нік Картер, ексначальник штабу оборони попередив, що невеликі боєздатні сили — це дуже добре, але "сухопутна війна потребує більшого оркестру". Також наводиться порівняння польського парку танків, який складатиме 1600 одиниць й британський — армія отримає лише 148 Challegner 3. Американські генерали та інші союзники відкрито сумніваються, чи можна після десятиліть скорочень британську армію вважати навіть невеликою бойовою силою найвищого рівня.

Окрема проблема — система оборонних закупівель. Армія закупила БМП Ajax на 5,5 млрд фунтів для заміни Warrior. Однак машина вийшла сповненою проблем із шумом, вібрацією тощо. Система звʼязку на полі бою Morpheus так само не пройшла без проблем. Також з нинішнім флотом Велика Британія не може реалізувати програму "глобальної Британії", бо кількість кораблів замала, а надходження нових уповільнено.

Попри війну в Україні Велика Британія продовжує списувати бойову авіацію:

виведення з експлуатації найпершої версії винищувача Typhoon Tranche 1;

дострокове виведення з експлуатації С-130;

скорочення замовлення літаків попередження та управління E-7 Wedgetail з пʼяти до трьох;

під питанням, скільки купить армія винищувачів 6 покоління, які зараз розробляються з Японією.

Також 289 млрд фунтів планується виділити на заміну британський арсенал ядерного стримування. Весь бюджет розраховано на 10 років.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що Велика Британія з 2022 року списала понад 600 одиниць озброєння.

12 січня Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду до вступу в НАТО.