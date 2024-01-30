ССО знищили БМП росіян, яка намагалася уразити українські екіпажі БпАК (відео)

Операцію провели у Херсонській області. Оператори ССО помітили російську БМП, яка відправилася на пошук українських екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.

Бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити українські екіпажі безпілотників на Херсонщині. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

Під час нічної розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили російську БМП на лівому березі Херсонської області, яка направилася на пошук українських екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.

Ворожа ціль була ефективно атакована ударними дронами, що спричинило повне знищення БМП противника. Українські пілоти продовжили свою роботу з ліквідації російських окупантів на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, 29 січня воїни ССО знищили російські опорні пункти на Запорізькому напрямку та на їх місце встановили український прапор.

22 січня стало відомо, що українські військові ліквідували російський танк Т-80 за допомогою безпілотного літального апарату на Авдіївському напрямку. Орієнтовна вартість знищеної техніки ЗС РФ становить 2,2 мільйона доларів.

18 січня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що біля Мар'їнки бійці з 46-ї ОАеМБр знищили російський танк Т-90С. Від початку повномасштабного вторгнення задокументовано вісім втрачених одиниць цього типу техніки.