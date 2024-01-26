Українські БМП отримали новий бойовий модуль: експерт назвав особливості розробки (фото)

Для українського ВПК вперше застосували перфороване бронювання, яке зменшує вагу бойового модулю. При цьому сам виріб є безекіпажним та захищає від 23-мм гармат.

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В Україні компанія "Промінтекс" розробила новий безекіпажний бойовий модуль для БМП-1. Танковий історик Андрій Тарасенко у блозі на "Мілітарному" розкрив особливості розробки.

Наприкінці листопада 2023 року в мережі засвітилися БМП-1 з невідомим бойовим модулем. Проте зараз стало відомо про особливості та конфігурації башти. Захист озброєння виконали за новим для української бронетехніки способом перфорованої броні. На листі бронювання робляться перпендикулярні отвори, які мають діаметр менше половини діаметра ймовірного ворожого снаряда.

Завдяки отворам знижується маса бронювання, а втрата захисту при цьому мінімальна. На українській розробці перфоровані сталеві листи забезпечують круговий захист від куль кулемету КПВТ калібру 14,5 мм, а також 23-мм автоматичних гармат.

Перфороване бронювання бойового модулю

Автор зазначає, що перфорована броня широко застосовується у Німеччині від танків Leopard до самохідних ПТРК Jagdpanzer Jaguar.

Андрій Тарасенко зазначає, що бойовий модуль має стабілізовану 30-мм автоматичну гармату 2А72, кулеметом 7,62-мм ПКТ і автоматичним гранатометом КБА-117. Додатково бойовий модуль може оснащуватись протитанковим ракетним комплексом "Барʼєр" з двома ракетами.

Варіанти озброєння на бойовому модулі

Також бойовий модулю є безекіпажним, оператор знаходиться поза модулем. Задля простішого доступу для обслуговування встановлено один люк замість двох.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ показали БМП з безлюдним бойовим модулем.

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