Украинские БМП получили новый боевой модуль: эксперт назвал особенности разработки (фото)

Для украинского ВПК впервые применили перфорированное бронирование, которое уменьшает вес боевого модуля. При этом само изделие является безэкипажным и защищает от 23-мм пушек.

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В Украине компания "Проминтекс" разработала новый безэкипажный боевой модуль для БМП-1. Танковый историк Андрей Тарасенко в блоге на "Милитарном" раскрыл особенности разработки.

В конце ноября 2023 года в сети засветились БМП-1 с неизвестным боевым модулем. Однако сейчас стало известно об особенностях и конфигурации башни. Защиту вооружения выполнили по новому для украинской бронетехники способу перфорированной брони. На листе бронирования делаются перпендикулярные отверстия, которые имеют диаметр меньше половины диаметра вероятного вражеского снаряда.

Благодаря отверстиям снижается масса бронирования, а потеря защиты при этом минимальна. На украинской разработке перфорированные стальные листы обеспечивают круговую защиту от пуль пулемета КПВТ калибра 14,5 мм, а также 23-мм автоматических пушек.

Перфорированное бронирование боевого модуля

Автор отмечает, что перфорированная броня широко применяется в Германии от танков Leopard до самоходных ПТРК Jagdpanzer Jaguar.

Андрей Тарасенко отмечает, что боевой модуль имеет стабилизированную 30-мм автоматическую пушку 2А72, пулемет 7,62-мм ПКТ и автоматический гранатомет КБА-117. Дополнительно боевой модуль может оснащаться противотанковым ракетным комплексом "Барьер" с двумя ракетами.

Варианты вооружения на боевом модуле

Также боевой модуль является безэкипажным, оператор находится вне модуля. Для более простого доступа для обслуживания установлен один люк вместо двух.

Напомним, 27 ноября СМИ показали БМП с необитаемым боевым модулем.

18 января в Минобороны заявили, что Украине нужно модернизировать заводы и инвестиции для производства оружия.