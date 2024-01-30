Польські військові викотили броньовик Rosomak з новими турелями ZSSW-30 (фото)

Бойовий модуль оснащений автоматичною гарматою Mk44S Bushmaster II калібру 30 мм і ПТРК з керованими ракетами Spike LR/LR2.

Бійці 21-ї стрілецької бригади Війська Польського на полігоні в Нова-Дембе провели перші бойові стрільби на бронетранспортері Rosomak, який оснащений баштовою системою ZSSW-30. Про це повідомляє Defence 24.

Оглядачі пишуть, що модернізована версія багатоцільової бронемашини Rosomak отримала безпілотний модуль, продемонструвавши нові можливості озброєння. Установка була оснащена автоматичною гарматою Mk44S Bushmaster II калібру 30 мм, спареним з нею універсальним кулеметом UKM-2000C калібру 7,62 мм і спареною пусковою установкою протитанкових керованих ракет Spike LR/LR2.

Генштаб польської армії повідомив, що високотехнологічні бронемашини Rosomak гарантують високу бойову ефективність. Високий коефіцієнт потужності забезпечує транспортеру високу швидкість і хорошу маневреність, зокрема на важкопрохідній місцевості.

Дистанційно керована турель ZSSW-30, розроблена у співпраці з WB Electronics, планується до встановлення на польські машини Rosomak і нові БМП Borsuk. Минулого року Міністерство оборони Польщі розмістило замовлення на 70 автоматичних турелей, які виробляє польська компанія Huta Stalowa Wola (HSW).

"Наразі польські військові замовили 70 екземплярів БТР Rosomak, оснащених турельною установкою ZSSW-30. Перші польові випробування є ще одним кроком у розвитку бойових можливостей "Залізної дивізії", — зазначили оглядачі.

Нагадаємо, Польща має намір придбати понад 200 бронетранспортерів Rosomak з бойовими модулями ZSSW-30. Армія придбає 58 БТРів з ізраїльським Spike, інші машини будуть оснащені іншими протитанковими комплексами.