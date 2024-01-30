"Будуть щодня зазнавати втрат": експерт пояснив, чи можуть ЗС РФ захопити Табаївку (відео)

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, росіянам буде важко контролювати село через особливості рельєфу, крім того, вони вийдуть до ліній оборони, пройти які буде вкрай складно.

Якщо російські окупаційні війська зможуть встановити контроль над селом Табаївка Куп'янського району Харківської області, то утримати його буде вкрай складно через те, що Сили оборони України встановлять вогневий контроль над населеним пунктом. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "24 каналу".

Оглядач зазначив, що село Табаївка має низку рельєфних особливостей, які не дозволять Збройним силам Росії здобути перевагу на полі бою.

"Табаївка розташована не в найкращому районі. Вона має можливість виходу в село Піщане. Там проблематичний рельєф, до того ж, це низовина і вона перебуває під вогневим контролем. Якщо росіяни поставлять таке бойове завдання, вони зможуть закріпитися в Табаївці. Але якщо вони це зроблять, тоді вони будуть щодня зазнавати втрат, навіть не виходячи на виконання бойового завдання", — розповів Коваленко.

Крім того, на думку оглядача, захоплення Табаївки не дасть росіянам оперативно-тактичної переваги, оскільки подальший рух до рубежів Сил оборони змусить їх іти відкритою місцевістю.

"Якщо прямувати від неї навіть не в Піщане, а саме в західному напрямку або навіть у південно-західному, то це відкритий простір. Це поля, через які росіянам доведеться рухатися для чого? Для того, щоб просуватися в західному напрямку до лівого берега річки Оскіл? Ні", — зазначив Коваленко.

Ситуація на фронті в районі Табаєки та Крохмального Фото: deepstatemap.live

Він припустив, що в разі захоплення Табаївки, росіяни продовжуватимуть рух трасою Р-07, у північно-західному напрямку.

"Але в такому разі, знову ж таки, на них чекають наші рубежі лінії оборони, які пройти буде дуже складно", — резюмував Коваленко.

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Ситуація в Табаївці — позиція командування

29 січня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що російські війська продовжують спроби захопити село Табаївка. Однак штурми росіян не мають успіху — окупанти зазнають втрат у техніці та живій силі. За його словами, захоплення Табаївки несе для росіян символічне і стратегічне значення. Перш за все, окупанти взяття будь-якого маленького села підносять як "взяття Берліна", щоб піднести хоч якусь "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна і росіян. Крім того, Табаївка потрібна ЗС РФ для виходу до лінії фронту в Луганській області.

Нагадаємо, що 29 січня росЗМІ почали поширювати інформацію про нібито захоплення населеного пункту Табаївка на Куп'янському напрямку. У ЗСУ спростували ці твердження і заявили, що в селі тривають бої.

Водночас 22 січня повідомлялося, що Сили оборони відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку, при цьому істотних змін на фронті після цього чекати не потрібно. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ворог уже на 70-75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку, тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.