Цемент, колоди, земля і міни: ЗСУ не можуть повторити фортифікації, які будували ЗС РФ, — ЗМІ

Фортифікаційна лінія українців не буде суцільною, як лінія оборони росіян у Запорізькій області. Крім того, не все гаразд з густиною замінування, пишуть журналісти.

Українські Сили оборони будуть фортифікації на двох ділянках фронту, намагаючись вберегтись від можливого прориву ЗС РФ. Фортифікації будують з цементу, дерев'яних колод, засипають землею та обкладають мінами. Українська лінія оборони схожа на російську, але повторити її повністю не може. Про особливості фортифікаційних споруд України розповіли на іспанському інформаційному порталі El Mundo.

Журналісти порталу відвідали відтинок фронту під Оріховим у Запорізькій області. Їм вдалось поспілкуватись з українськими бійцями і дізнатись, чим фортифікації ЗСУ схожі на російські, а чим відрізняються.

Зі слів представників іспанського ЗМІ, під Оріховим закопують цементні бункери, площею до 10 кв. м. Згори на них накладають шар дерев'яних колод та шар землі — це робиться для того, щоб захистити бійців від можливого влучання снаряда калібру 155 мм (зауважимо, журналісти вказали калібр, характерний для артилерії НАТО).

Окопи, які пролягають поруч, також присипають землею — щоб отримати захист від безпілотників. Зигзагоподібні окопи тягнуться два кілометри, перед ними — земляний насип.

Орієнтовний час початку встановлення подібних бункерів — "три тижні тому", — вказується у статті, опублікованій 27 січня.

На світлині, зробленій всередині захисних споруд, можна побачити приміщення, розміром 2 на 2 м (орієнтовно). У стінах — бійниці, які можна закрити спеціальними віконницями.

Фортифікаційна споруда ЗСУ Фото: El Mundo

За першою лінією оборони на відстані 12 км буде проходити наступна, вказали журналісти. Автори перелічили, чим саме вона буде відрізнятись від російської:

лінія оборони — не суцільна, а являє собою окремі "оборонні точки на підвищеннях";

місцевість навколо замінують мінами "Клеймор", але густота — значно менша, ніж у росіян.

У статті навели орієнтовну густину мінування, про яку їм розповів саперної групи Іван.

"Кожні 60 метрів ставимо по одній. Вони ставлять до 10 на квадратний метр", — пояснив військовий.

Ще одна місцевість на лінії фронту, де Україна зводить фортифікації — це Куп'янськ, розповіли іспанські журналісти. З їхніх слів, там будують розбірні бліндажі, у деяких з них можуть перебувати до 30 осіб. Подібних захищених точок на даному відтинку планують встановити "близько сотні". Крім того, у районі Петропавлівки встановили так звані "зуби дракона" (бетонні піраміди), які переплели металевими тросами. За кілька кілометрів — ще одна лінія підземних бункерів, які утримуються, наприклад, бійцями 41 бригади ЗСУ. Один з бійців розповів журналістам, що з літа тут вирили 20 км окопів.

У статті іспанського порталу назвали населені пункти, які будуть захищати лінією фортифікацій: Запоріжжя, Куп’янськ, Лиман, Авдіївка. Також українська влада планує підсилити захист Харкова, Сум, Чернігова, Києва, Рівного та Волині.

Лінія оборони України — деталі

Зазначимо, взимку 2023-2024 рр. українська влада повідомила про будівництво оборонних споруд вздовж існуючої лінії фронту, а також на півночі, північному сході та сході. Генерал-лейтенант Сергій Наєв показав деякі деталі будівництва — як викопують ями, риють окопи, встановлюють бетонні піраміди. В цілому на потреби фортифікацій виділено 17,5 млрд грн (426 млн євро), — розповів Фокусу військовий експерт Роман Погорілий.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також заявив, що у співпраці з Міноборони створюється спеціальна робоча група, яка координуватиме будівництво фортифікацій.

Нагадуємо, 30 січня військовий експерт Олександр Коваленко розповів про втрати, яких будуть зазнавати підрозділи ЗС РФ, які просунулись у село Табаївку на кордоні Луганської та Харківської областей. Про окупацію цього населеного пункту напередодні відзвітували в російському Міноборони.