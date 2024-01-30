Удвічі більше ракет: у Міноборони РФ вихваляються випуском "калібрів", "іскандерів" і С-300 (фото)

Концерн "Алмаз-Антей" планує у 2024 році налагодити виробництво пускових установок для російських сил ППО. У цехах одного із заводів можна побачити пів десятка готових пристроїв.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав цехи концерну "Алмаз-Антей", розташовані в Єкатеринбурзі. Керівництво концерну відзвітувало про зростання випуску крилатих ракет "Калібр" майже у два рази. Також продовжується успішне виробництво "іскандерів" і ракет для систем С-300. Також планують будувати пускові установки, але мають певні проблеми у цьому напрямі. Про деталі візиту Шойгу на підприємство сфери військово-промислового комплексу РФ розповіли в Telegram-каналі російського Міноборони.

У дописі запевняють, що на Машинобудівному заводі ім. Калініна та на Дослідно-конструкторському бюро "Новатор", які входять у структуру "Алмаз-Антей", протягом 2023 року "в повному обсязі виконали план" із випуску різних типів ракет. Ідеться про крилаті ракети "Калібр", "Іскандер", а також модернізовані ракети протиповітряної оборони С-300.

У січні 2024 року виробники збільшили виробництво "калібрів" у 17 разів, заявив генеральний директор "Новатора" Фарід Абдрахманов. Скільки ж саме одиниць продукції випустили, топменеджер не вказав.

Сергій Шойгу та Фарід Абдрахманов під час візиту на "Алмаз-Антей" Фото: Міністерство оборони РФ

Ще один напрям роботи концерну — пуско-зарядні установки комплексів і систем військової протиповітряної оборони С-300В та "Бук". Виробники впевнені, що 2024 році вони налагодять виробництво й такого типу продукції.

"Перша партія збирається вже в межах державного оборонного замовлення 2024 року".

Виробництво установок ППО РФ — Шойгу в цеху Фото: Міністерство оборони РФ Виробництво установок ППО РФ на "Алмаз-Антей" Фото: Міністерство оборони РФ

Підприємства, які відвідав Шойгу, працюють "у три зміни вдень і вночі", йдеться на відео з інспекцією Шойгу. Втім, міністр оборони звернув увагу на дві проблеми, які потрібно вирішити найближчим часом, — ідеться про двигуни та налагодження виробництва пускових установок.

На відео, опублікованому Міноборони РФ, можна побачити, як Шойгу в супроводі військових чи чиновників спілкується з топменеджментом "Алмаз-Антей", відвідує цехи, де росіяни збирають ракети для ударів по Україні. Також показали деякі фрагменти устаткування та пускові установки, які готуються надіслати на фронт.

Виробництво ракет РФ - візит Шойгу Виробництво ракет РФ - цех Алмаз-Антей Виробництво ракет РФ - робітник в цеху

Ракети РФ — деталі виробництва

Акціонерне товариство "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" — російське державне підприємство, який займається випуском озброєння для потреб ЗС РФ. Сам концерн, а також підпорядковані йому підприємства перебувають під санкціями України та світового співтовариства, свідчать дані порталу НАЗК.

Цехи, які відвідав Сергій Шойгу, розташовані в Єкатеринбурзі. Орієнтовна відстань до України — більш як 1600 км.

Де розташований "Алмаз-Антей" Фото: Google Maps

Ракетні удари РФ

Зазначимо, 26 січня начальниця пресцентру Південних сил оборони Наталя Гуменюк зауважила, що ЗС РФ тривалий час не використовують для ударів по Україні крилатих ракет "Калібр". За її словами, одна з можливих причин такої ситуації — проблеми з логістикою, які мають росіяни через удари України по Криму. Водночас ворог ледь не щодня завдає ударів по Україні ракетами С-300: останній такий випадок зафіксовано в ніч із 29 на 30 січня, розповіли на сторінці Facebook Повітряного командування.

26 січня росіяни заявили, що вдосконалили ракети для ударів по Україні — додали до них систему лазерного наведення. 29 січня генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що під час ракетного удару РФ 29 грудня 2023 року ворог міг поцілити по цеху з виробництва українських ракет.