Літаки РФ уп'яте впустили авіабомби на власні села: у Британії пояснили, чому так відбувається

Подібні інциденти можуть траплятися через погане комплектування під час озброєння літака перед вильотом і неналежне виконання екіпажем завдань, вважають у британській розвідці.

Уже вп'яте за рік літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації впускають авіабомби на власну територію. Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії в X (Twitter).

Російське видання ASTRA з покликанням на джерела повідомило, що 27 січня літаки РФ випадково впустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 на два села в Бєлгородській області. Перша авіабомба впала в хуторі Постників Корочанського району, а друга — на вулиці в селі Стрілецьке, у результаті чого місцева влада евакуювала близько 150 осіб у радіусі 500 метрів від місця падіння боєприпасу.

"Це вже четвертий аварійний російський авіаційний скид боєприпасів на власну територію цього місяця", — ідеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що за рік це вже п'ятий випадок, тоді як перший стався в Бєлгороді 20 квітня 2023 року.

В оборонному відомстві Британії не можуть підтвердити, чи такі інциденти відбувається через погане комплектування під час озброєння літака перед вильотом або неналежне виконання екіпажем своїх завдань. Імовірно, це стається через обидві причини.

Також у Британії переконані, що зростання частоти таких подій може свідчити про певну "втому" повітряного та наземного російських екіпажів на лінії фронту й про неналежну підготовку.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що російський літак упустив авіабомбу ФАБ-250 на шляху до лінії фронту. Вона впала на тимчасово окупованій території Луганської області.

21 травня 2023 року український журналіст Денис Казанський розповів, що російські окупанти впустили авіабомбу на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. У результаті було пошкоджено житлові будинки, на місці падіння утворилася велика вирва.