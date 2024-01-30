Мобілізація в лютому 2024 року: що чекає на чоловіків після отримання повістки

У зв'язку з війною, що триває, навчання мобілізованих скорочено, але наголос робиться на практичну підготовку, щоб військовослужбовці могли якнайшвидше розпочинати виконання бойових завдань.

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років, будь-хто з них може бути мобілізований, якщо не має відстрочки й придатний до військової служби, пише "24 канал".

Хто підлягає мобілізації

Відповідно до закону, призову підлягають такі категорії чоловіків:

За віком і досвідом:

від 18 до 60 років — якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років — якщо немає досвіду служби.

За станом здоров'я:

придатні в мирний і воєнний час за постановою ВЛК;

непридатні в мирний час, обмежено придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

обмежено придатні в мирний час, придатні у воєнний час за постановою ВЛК.

Щодо перебування на військовому обліку:

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для цього — після взяття на облік підлягають мобілізації;

виключені з військового обліку, не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин після добровільного проходження ВЛК та отримання від неї постанови про обмежену придатність — підлягають мобілізації.

За наявністю відстрочки:

не мають права на відстрочку;

не підлягають мобілізації, але можуть бути мобілізовані за власною добровільною згодою і проходити службу відповідно до закону.

Як проходить мобілізація

Мобілізацію проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Оповіщення військовозобов'язаних чоловіків за мобілізацією шляхом вручення повісток здійснюється уповноваженими особами за наказом керівника ТЦК.

Порядок денний має містити такі реквізити:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження про вручення повістки;

дата, час та адреса місця, куди треба з'явитися;

уточнення щодо документів або речей, які слід мати з собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з'явилися в ТЦК особисто, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, їх скеровують до навчального центру, де вони проходять навчання від одного місяця і, відповідно, вже потім направляються до своїх військових частин.

Як довго триває навчання

Кожен мобілізований, який приходить до ЗСУ, має пройти базову загальновійськову підготовку. Раніше ці програми підготовки тривали кілька місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшено, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій.

Також відбувається професійна підготовка особового складу вже з огляду на ту військово-облікову спеціальність, на яку йде військовослужбовець.

Підготовка триває також у військових частинах і оперативно-тактичних угрупованнях протягом ще двох — трьох тижнів, або одного місяця — безпосередньо до виконання бойових завдань.

Куди відправляють служити

Наразі у ЗСУ найбільше потрібні чоловіки для служби в піхоті. Призовники також можуть бути направлені на службу до інших родів військ і спеціальних військ, залежно від їхньої військово-облікової спеціальності та потреб ЗСУ.

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