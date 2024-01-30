РФ і КНР попередили про "ланцюжок помсти": США планують атакувати союзника Ірану після удару дрона
У Вашингтоні пригрозили діями у відповідь після атаки безпілотника по базі в Йорданії.
Росія і Китай намагаються захистити свого союзника Іран і закликали США проявити стриманість у відповіді на вбивство трьох американських солдатів. Про це повідомляє The Daily Mail.
США пообіцяли завдати удару у відповідь після атаки безпілотника по базі в Йорданії, що забрала життя трьох американських військовослужбовців. Ця подія викликала побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.
В ударі по базі Tower 22 звинуватили бойовиків, підтримуваних Іраном. Після цього у США закликали Джо Байдена до рішучих дій із застосуванням сили.
У спробі пом'якшити очікувану відплату з боку США Росія і Китай 30 січня закликали до деескалації в регіоні.
У Кремлі щодо можливих ударів США по інтересах Ірану заявили, що напруженість на Близькому Сході висока, і потрібні кроки для деескалації.
У вівторок представники Китаю також застерегли від "ланцюжка відплати" в нестабільному регіоні.
Цим коментарям передували заяви міністра оборони США Ллойда Остіна, який пообіцяв, що США вживуть "усіх необхідних дій" для захисту своїх військ.
У схожому дусі висловився і президент Джо Байден. За його словами, відповідь буде "дуже послідовною", хоча в адміністрації наголосили, що не прагнуть війни з Іраном через нещодавній удар.
У Пекіні заявили, що повідомлення про жертви через напад на військову базу США взяли до відома.
Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь також зазначив, що в Ірані заявили, що не мають жодного стосунку до нападу.
Водночас відповідальність за напад взяла на себе група "Ісламський опір в Іраку" (Islamic Resistance in Iraq) — узагальнена назва для низки іранських проксі.
Нагадаємо, що в Білому домі не виключають ударів по Ірану і водночас не анонсують конкретні рішення.
Також повідомлялося, що Байдена штовхають до жорсткої відповіді Ірану через атаку на військову базу.